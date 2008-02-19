«Десна» обыграла «Арсенал» и вернулась в топ-6

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«Десна» открыла счет в матче уже на 40-й секунде – после неудачного выноса Денис Фаворов эффектным ударом с лета отправил мяч в правый верхний угол.Перед финальным свистком гости удвоили свое преимущество. Ориховский в своей штрафной завалил Имерекова, а Артем Фаворов без шансов для вратаря исполнил пенальти.«Арсенал» в очередной раз подтвердил статус главного претендента на вылет из Премьер-лиги. Достаточно отметить, что хозяева в матче с «Десной» нанесли лишь один удар в створ.«Десна» ответила на вчерашнюю победу «Мариуполя» и вернулась в топ-6. Более того, подопечные Александра Рябоконя потеснили «Ворсклу» из топ-5, но у полтавчан есть один матч в запасе.В 20-м туре «Десна» в Чернигове примет киевское «Динамо», а «Арсенал» в формально гостевом поединке сыграет с «Олимпиком».Арсенал-Киев -0:2Голы: Д. Фаворов, 1, А. Фаворов, 90+2 (с пенальти).Пидкивка - Жичиков, Вакуленко, Дубинчак, Башлай - Ориховский, Танковский - Козак, Кадимян, Семенюк (Ковпак, 46) - Алексеев.: Литовка - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин - Огиря, Богданов - Картушов, Филиппов, Волков - Бехбородько (А. Фаворов, 63).Предупреждения: Семенюк, Танковский, Башлай, Ориховский - Филиппов, Богданов.