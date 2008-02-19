Раздел: Спорт
Зинченко вместе с «Ман Сити» выиграл Кубок лиги
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко завоевал третий трофей в карьере.
В финальном матче Кубка лиги Зинченко на позиции левого защитника провел все 120 минут. От портала «WhoScored» за матч с «Челси» Александр получил 8,3 балла и стал лучшим игроком своей команды.
На счету Зинченко 89 передач (88% точности), одна успешная попытка дриблинга, 12 выигранных единоборств и одна потеря. Воротам «Челси» украинец не угрожал.
Судьба Кубка лиги решилась в серии пенальти, где решающим стало попадание Давида Луиса в штангу. Титул «Ман Сити» принес Рахим Стерлинг, вколотивший мяч под перекладину.
«Манчестер Сити» защитил звание обладателя Кубка лиги и стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю только «Ливерпулю», на счету которого восемь побед.
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Челси - Манчестер Сити 0:0 (по пенальти - 3:4)
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) - Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79)
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко - Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) - Б. Силва, Агуэро, Стерлинг
Предупреждения: Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо - Фернандиньо, Отаменди
В финальном матче Кубка лиги Зинченко на позиции левого защитника провел все 120 минут. От портала «WhoScored» за матч с «Челси» Александр получил 8,3 балла и стал лучшим игроком своей команды.
На счету Зинченко 89 передач (88% точности), одна успешная попытка дриблинга, 12 выигранных единоборств и одна потеря. Воротам «Челси» украинец не угрожал.
Судьба Кубка лиги решилась в серии пенальти, где решающим стало попадание Давида Луиса в штангу. Титул «Ман Сити» принес Рахим Стерлинг, вколотивший мяч под перекладину.
«Манчестер Сити» защитил звание обладателя Кубка лиги и стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю только «Ливерпулю», на счету которого восемь побед.
Читайте также: Зинченко в составе «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Челси - Манчестер Сити 0:0 (по пенальти - 3:4)
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) - Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79)
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко - Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) - Б. Силва, Агуэро, Стерлинг
Предупреждения: Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо - Фернандиньо, Отаменди
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