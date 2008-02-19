» » Зинченко вместе с «Ман Сити» выиграл Кубок лиги
Раздел: Спорт  
0

Зинченко вместе с «Ман Сити» выиграл Кубок лиги

Зинченко вместе с «Ман Сити» выиграл Кубок лигиУкраинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко завоевал третий трофей в карьере.

В финальном матче Кубка лиги Зинченко на позиции левого защитника провел все 120 минут. От портала «WhoScored» за матч с «Челси» Александр получил 8,3 балла и стал лучшим игроком своей команды.

На счету Зинченко 89 передач (88% точности), одна успешная попытка дриблинга, 12 выигранных единоборств и одна потеря. Воротам «Челси» украинец не угрожал.

Судьба Кубка лиги решилась в серии пенальти, где решающим стало попадание Давида Луиса в штангу. Титул «Ман Сити» принес Рахим Стерлинг, вколотивший мяч под перекладину.

«Манчестер Сити» защитил звание обладателя Кубка лиги и стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю только «Ливерпулю», на счету которого восемь побед.

Читайте также: Зинченко в составе «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Челси - Манчестер Сити 0:0 (по пенальти - 3:4)

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) - Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко - Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) - Б. Силва, Агуэро, Стерлинг

Предупреждения: Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо - Фернандиньо, Отаменди

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Манчестер Сити, Зинченко, Кубок лиги

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:32 » Автор: Иван Мартынов
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх