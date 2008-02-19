Зинченко вместе с «Ман Сити» выиграл Кубок лиги

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В финальном матче Кубка лиги Зинченко на позиции левого защитника провел все 120 минут. От портала «WhoScored» за матч с «Челси» Александр получил 8,3 балла и стал лучшим игроком своей команды.На счету Зинченко 89 передач (88% точности), одна успешная попытка дриблинга, 12 выигранных единоборств и одна потеря. Воротам «Челси» украинец не угрожал.Судьба Кубка лиги решилась в серии пенальти, где решающим стало попадание Давида Луиса в штангу. Титул «Ман Сити» принес Рахим Стерлинг, вколотивший мяч под перекладину.«Манчестер Сити» защитил звание обладателя Кубка лиги и стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю только «Ливерпулю», на счету которого восемь побед.Челси -0:0 (по пенальти - 3:4): Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон - Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) - Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79): Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко - Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) - Б. Силва, Агуэро, СтерлингПредупреждения: Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо - Фернандиньо, Отаменди