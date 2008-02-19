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Рейтинг WTA: Свитолина осталась шестой ракеткой мира

Рейтинг WTA: Свитолина осталась шестой ракеткой мираЖенская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые за три года не смогла выиграть турнир в Дубае, но выход в полуфинал позволил ей удержаться в топ-6 рейтинга WTA с отставанием от пятой позиции в 245 баллов.

Леся Цуренко и Даяна Ястремская опустились на несколько строк, а Екатерина Козлова благодаря выходу в полуфинал в Будапеште переместилась на 11 позиций вверх.

Личные рекорды в рейтинге WTA побили две молодых теннисистки – Катарина Завацкая (174-е место) и Дарья Лопатецкая (301-е место).

Рейтинг WTA. 25 февраля 2019 года:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6871
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5727
3 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5605
4 (3). Слоан Стивенс (США) - 5307
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5145
6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4900
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885
8 (7). Анжелик Кербер (Германия) - 4880
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
10 (10). Серена Уильямс (США) - 3406


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24 (23). Леся Цуренко (Украина) – 2030
36 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386
115 (126). Екатерина Козлова (Украина) – 533
125 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 488

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 Теги: Рейтинг WTA, Свитолина, Цуренко

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Сегодня, 10:59 » Автор: Иван Мартынов
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