Рейтинг WTA: Свитолина осталась шестой ракеткой мира

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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые за три года не смогла выиграть турнир в Дубае, но выход в полуфинал позволил ей удержаться в топ-6 рейтинга WTA с отставанием от пятой позиции в 245 баллов.Леся Цуренко и Даяна Ястремская опустились на несколько строк, а Екатерина Козлова благодаря выходу в полуфинал в Будапеште переместилась на 11 позиций вверх.Личные рекорды в рейтинге WTA побили две молодых теннисистки – Катарина Завацкая (174-е место) и Дарья Лопатецкая (301-е место).1 (1). Наоми Осака (Япония) - 68712 (2). Симона Халеп (Румыния) - 57273 (4). Петра Квитова (Чехия) - 56054 (3). Слоан Стивенс (США) - 53075 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 51456 (6). Элина Свитолина (Украина) - 49007 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 48858 (7). Анжелик Кербер (Германия) - 48809 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 356510 (10). Серена Уильямс (США) - 340624 (23). Леся Цуренко (Украина) – 203036 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386115 (126). Екатерина Козлова (Украина) – 533125 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 488