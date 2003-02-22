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«Шахтер» обыграл «Александрию» и сохранил отрыв от «Динамо»

«Шахтер» обыграл «Александрию» и сохранил отрыв от «Динамо»«Шахтер» в матче 19-го тура Премьер-лиги в Харькове взял реванш у «Александрии» за поражение в ноябре 2017 года.

«Шахтер» вышел вперед на 14-й минуте – Тайсон и Марлос короткой комбинацией вскрыли защиту «Александрии», после чего натурализованный украинец с нескольких метров забил свой 50-й гол в чемпионатах Украины.

На 35-й минуте свой 15-й мяч в Премьер-лиги забил лучший бомбардир сезона Жуниор Мораес – бразилец на дальней штанге замкнул эффектный навес Марлоса.

Во втором тайме «Шахтер» принялся с завидной регулярностью транжирить свои моменты. Проблемы «горняков» в атаке усугубились серией провалов у своих ворот – Кривцов едва ли не вывел игрока «Александрии» на пустые ворота, затем Ковалец не реализовал выход один на один с Пятовыми, а последний шанс забить гол гости упустили на 81-й минуте, когда Болбат дважды вынес мяч с ленточки ворот.

Главным антигероем второго тайма стал Марлос – лидер «Шахтера» не реализовал пенальти и упустил два выхода один на один с Панькивым.

Шахтер - Александрия 2:0
Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.

Шахтер: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.

Александрия: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.

На 78-ой минуте Марлос не реализовал пенальти

Турнирная таблица:

«Шахтер» обыграл «Александрию» и сохранил отрыв от «Динамо»







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Лучшие бомбардиры:

15 – Жуниор Мораес (Шахтер)
11 – Марьян Швед (Карпаты)
9 – Марлос (Шахтер)
9 – Виктор Цыганков (Динамо)
7 – Беньямин Вербич (Динамо)

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 Теги: чемпионат Украины, Шахтер, Александрия

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Сегодня, 21:06 » Автор: Иван Мартынов
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