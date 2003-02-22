«Шахтер» обыграл «Александрию» и сохранил отрыв от «Динамо»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Шахтер» вышел вперед на 14-й минуте – Тайсон и Марлос короткой комбинацией вскрыли защиту «Александрии», после чего натурализованный украинец с нескольких метров забил свой 50-й гол в чемпионатах Украины.На 35-й минуте свой 15-й мяч в Премьер-лиги забил лучший бомбардир сезона Жуниор Мораес – бразилец на дальней штанге замкнул эффектный навес Марлоса.Во втором тайме «Шахтер» принялся с завидной регулярностью транжирить свои моменты. Проблемы «горняков» в атаке усугубились серией провалов у своих ворот – Кривцов едва ли не вывел игрока «Александрии» на пустые ворота, затем Ковалец не реализовал выход один на один с Пятовыми, а последний шанс забить гол гости упустили на 81-й минуте, когда Болбат дважды вынес мяч с ленточки ворот.Главным антигероем второго тайма стал Марлос – лидер «Шахтера» не реализовал пенальти и упустил два выхода один на один с Панькивым.- Александрия 2:0Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.На 78-ой минуте Марлос не реализовал пенальти15 – Жуниор Мораес (Шахтер)11 – Марьян Швед (Карпаты)9 – Марлос (Шахтер)9 – Виктор Цыганков (Динамо)7 – Беньямин Вербич (Динамо)