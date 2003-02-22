Раздел: Спорт
Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Байер» и не подпустила «Баварию»
Сыграны матчи 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Результаты матчей 23-го тура:
Вердер - Штутгарт 1:1
Голы: Классен, 44 - Цубер, 2
Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62
Фортуна — Нюрнберг 2:1
Голы: Эвертон (автогол), 63, Айхан, 84 - Льовен, 41
Боруссия М - Вольфсбург 0:3
Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83
Майнц - Шальке 3:0
Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73
Фрайбург - Аугсбург 5:1
Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.
Ганновер – Айнтрахт Ф 0:3
Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90
Боруссия Д - Байер 3:2
Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце, 60 - Фолланд, 37, Та, 75.
Лейпциг – Хоффенхайм 0:1
Гол: Орбан, 89 - Крамарич, 22
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
15 – Йович (Айнтрахт)
13 – Левандовски (Бавария)
13 – Ройс (Боруссия Д)
12 – Поульсен (Лейпциг)
12 – Пако Алькасер (Боруссия Д)
Результаты матчей 23-го тура:
Вердер - Штутгарт 1:1
Голы: Классен, 44 - Цубер, 2
Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62
Фортуна — Нюрнберг 2:1
Голы: Эвертон (автогол), 63, Айхан, 84 - Льовен, 41
Боруссия М - Вольфсбург 0:3
Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83
Майнц - Шальке 3:0
Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73
Фрайбург - Аугсбург 5:1
Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.
Ганновер – Айнтрахт Ф 0:3
Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90
Боруссия Д - Байер 3:2
Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце, 60 - Фолланд, 37, Та, 75.
Лейпциг – Хоффенхайм 0:1
Гол: Орбан, 89 - Крамарич, 22
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Боруссия Д» упустила победу со счета 3:0, «Бавария» обыграла «Шальке»
Лучшие бомбардиры:
15 – Йович (Айнтрахт)
13 – Левандовски (Бавария)
13 – Ройс (Боруссия Д)
12 – Поульсен (Лейпциг)
12 – Пако Алькасер (Боруссия Д)
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