Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Байер» и не подпустила «Баварию»

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Вердер - Штутгарт 1:1Голы: Классен, 44 - Цубер, 2— Герта 1:0Гол: Мартинес, 62— Нюрнберг 2:1Голы: Эвертон (автогол), 63, Айхан, 84 - Льовен, 41Боруссия М -0:3Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83- Шальке 3:0Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73- Аугсбург 5:1Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.Ганновер –0:3Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90- Байер 3:2Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце, 60 - Фолланд, 37, Та, 75.Лейпциг – Хоффенхайм 0:1Гол: Орбан, 89 - Крамарич, 2215 – Йович (Айнтрахт)13 – Левандовски (Бавария)13 – Ройс (Боруссия Д)12 – Поульсен (Лейпциг)12 – Пако Алькасер (Боруссия Д)