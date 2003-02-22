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Раздел: Спорт  
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Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Байер» и не подпустила «Баварию»

Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Байер» и не подпустила «Баварию»Сыграны матчи 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Результаты матчей 23-го тура:

Вердер - Штутгарт 1:1
Голы: Классен, 44 - Цубер, 2

Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62

Фортуна — Нюрнберг 2:1
Голы: Эвертон (автогол), 63, Айхан, 84 - Льовен, 41

Боруссия М - Вольфсбург 0:3
Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83

Майнц - Шальке 3:0
Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73

Фрайбург - Аугсбург 5:1
Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.

Ганновер – Айнтрахт Ф 0:3
Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90

Боруссия Д - Байер 3:2
Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце, 60 - Фолланд, 37, Та, 75.

Лейпциг – Хоффенхайм 0:1
Гол: Орбан, 89 - Крамарич, 22

Турнирная таблица:

Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Байер» и не подпустила «Баварию»








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Лучшие бомбардиры:

15 – Йович (Айнтрахт)
13 – Левандовски (Бавария)
13 – Ройс (Боруссия Д)
12 – Поульсен (Лейпциг)
12 – Пако Алькасер (Боруссия Д)

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 Теги: чемпионат Германии, Боруссия Д, Бавария

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Сегодня, 23:26 » Автор: Иван Мартынов
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