Гонка за «Золотой бутсой»: Месси оторвался от Мбаппе

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На прошлой неделе Месси оформил хет-трик в матче 25-го тура Примеры против «Севильи» (4:2). Аргентинец на три мяча опережает лидера атак «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который в перенесенном матче с «Монпелье» (5:1) забил один гол, а затем двумя мячами поучаствовал в разгроме «Нима» (3:0).1. Лионель Месси («Барселона») – 25 голов2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 223. Криштиану Роналду («Ювентус») – 194. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 175. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 176. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 177. Фабио Квальярелла («Сампдория») – 178. Николас Пепе («Лилль») – 169. Дуван Сапата («Аталанта») – 1610. Луис Суарес («Барселона») – 16В рейтинге лучших диспетчеров топ-чемпионатов Европы Лионель Месси с 11-ю ассистами вышел на чистое первое место. Следом за пятикратным обладателем «Золотого мяча» располагаются Эден Азар («Челси»), Джошуа Киммих («Бавария») и Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – по 10 передач.В рейтинге самых эффектных футболистов Европы по версии портала «Whoscored» за счет хет-трика в матче с «Севильей» на первое место вернулсяЛионель Месси (8,56 балла). В топ-5 входят Неймар («ПСЖ», 8,53), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,99), Тежи Саванье («Ним», 7,87) и Криштиану Роналду («Ювентус», 7,82).