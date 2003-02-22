Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону

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Украину на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) представят по пять биатлонистов. Женская сборная могла заявить и шестую участницу, но тренерский штаб во главе с Андреем Прокуниным предпочел отправить запасную Надежду Белкину на этап Кубка IBU в Италии.Главной потерей Украины перед чемпионатом мира является Елена Пидгрушная – у олимпийской чемпионки на медицинском обследовании обнаружились проблемы с сердцем, что привело к досрочному завершению сезона.Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.Женщины: Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок.На последнем чемпионате мира в 2017 году сборная Украины завоевала одну медаль – в эстафете второе место заняли Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта. В программе соревнований две смешанных эстафеты, две классических эстафеты, спринты, гонки преследования, масс-старты и индивидуальные гонки.