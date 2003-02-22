«Рома» сохраняет интерес к Малиновскому

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Итальянский портал «Calciomercato» опубликовал список летних приоритетов «Ромы» на трансферном рынке. Спортивный директор столичного клуба Мочи на позицию центрального защитника рассчитывает заполучить Руслана Малиновского, который проводит лучший сезон в карьере и активно стучится в клуб из топ-чемпионата Европы.Решение «Ромы» подписать Малиновского носит предварительный характер. Окончательно со своими задачами на трансферном рынке итальянцы будут определяться по завершению сезона, когда станет понятно, с каким тренером клуб вступит в сезон 2019-2020.«Рома» проявляла интерес к Малиновскому во время зимнего окна трансферов, однако в «Генте» дали понять, что собираются сохранить ключевого полузащитника до конца сезона.Предполагается, что главным конкурентом «Ромы» в борьбе за Малиновского будет «Милан», который фигурировал в трансферных слухах касательно украинского хавбека.Руслан Малиновский в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 39 матчей, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач, а его клуб лидирует в чемпионате Бельгии.