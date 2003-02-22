Раздел: Спорт
«Рома» сохраняет интерес к Малиновскому
Гранд Серии А летом может подписать украинского легионера «Гента» Руслана Малиновского.
Итальянский портал «Calciomercato» опубликовал список летних приоритетов «Ромы» на трансферном рынке. Спортивный директор столичного клуба Мочи на позицию центрального защитника рассчитывает заполучить Руслана Малиновского, который проводит лучший сезон в карьере и активно стучится в клуб из топ-чемпионата Европы.
Решение «Ромы» подписать Малиновского носит предварительный характер. Окончательно со своими задачами на трансферном рынке итальянцы будут определяться по завершению сезона, когда станет понятно, с каким тренером клуб вступит в сезон 2019-2020.
«Рома» проявляла интерес к Малиновскому во время зимнего окна трансферов, однако в «Генте» дали понять, что собираются сохранить ключевого полузащитника до конца сезона.
Предполагается, что главным конкурентом «Ромы» в борьбе за Малиновского будет «Милан», который фигурировал в трансферных слухах касательно украинского хавбека.
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Руслан Малиновский в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 39 матчей, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач, а его клуб лидирует в чемпионате Бельгии.
Итальянский портал «Calciomercato» опубликовал список летних приоритетов «Ромы» на трансферном рынке. Спортивный директор столичного клуба Мочи на позицию центрального защитника рассчитывает заполучить Руслана Малиновского, который проводит лучший сезон в карьере и активно стучится в клуб из топ-чемпионата Европы.
Решение «Ромы» подписать Малиновского носит предварительный характер. Окончательно со своими задачами на трансферном рынке итальянцы будут определяться по завершению сезона, когда станет понятно, с каким тренером клуб вступит в сезон 2019-2020.
«Рома» проявляла интерес к Малиновскому во время зимнего окна трансферов, однако в «Генте» дали понять, что собираются сохранить ключевого полузащитника до конца сезона.
Предполагается, что главным конкурентом «Ромы» в борьбе за Малиновского будет «Милан», который фигурировал в трансферных слухах касательно украинского хавбека.
Читайте также: «Рома» готова заплатить за Малиновского 12 млн евро
Руслан Малиновский в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 39 матчей, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач, а его клуб лидирует в чемпионате Бельгии.
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