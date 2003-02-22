«Донбасс» выиграл регулярный чемпионат УХЛ

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В регулярном чемпионате шесть клубов УХЛ сыграли по 40 матчей. Действующий чемпион страны «Донбасс» одержал 32 победы и опередил ближайшего преследователя на пять очков.Аутсайдером регулярного чемпионата стали «Ледяные Волки», на счету которых лишь две победы при 35 поражениях в основной время.Самой результативной атакой регулярного чемпионата стал «Кременчук», а по обороне равных не было херсонскому «Днепру». Самые низкие показателиобороны и атаки у «Ледяных Волков».Самым результативным игроком и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал российский форвард «Кременчука» Николай Кисилев, который в 38 матчах набрал 63 очка и забросил 38 шайб.Плей-офф УХЛ сезона 2018-2019 стартует 2 марта матчем между «Ледяными Волками» и «Днепром». Во второй паре первого раунда сыграют МХК «Динамо» и «Белый Барс».«Донбасс» и «Кременчук» автоматически попали в полуфинал плей-офф и ждут своих соперников.