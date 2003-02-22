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«Донбасс» выиграл регулярный чемпионат УХЛ
В чемпионате Украины по хоккею завершен регулярный чемпионат.
В регулярном чемпионате шесть клубов УХЛ сыграли по 40 матчей. Действующий чемпион страны «Донбасс» одержал 32 победы и опередил ближайшего преследователя на пять очков.
Аутсайдером регулярного чемпионата стали «Ледяные Волки», на счету которых лишь две победы при 35 поражениях в основной время.
Самой результативной атакой регулярного чемпионата стал «Кременчук», а по обороне равных не было херсонскому «Днепру». Самые низкие показатели
обороны и атаки у «Ледяных Волков».
Самым результативным игроком и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал российский форвард «Кременчука» Николай Кисилев, который в 38 матчах набрал 63 очка и забросил 38 шайб.
УХЛ. Регулярный чемпионат. Итоговая турнирная таблица:
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Плей-офф УХЛ сезона 2018-2019 стартует 2 марта матчем между «Ледяными Волками» и «Днепром». Во второй паре первого раунда сыграют МХК «Динамо» и «Белый Барс».
«Донбасс» и «Кременчук» автоматически попали в полуфинал плей-офф и ждут своих соперников.
В регулярном чемпионате шесть клубов УХЛ сыграли по 40 матчей. Действующий чемпион страны «Донбасс» одержал 32 победы и опередил ближайшего преследователя на пять очков.
Аутсайдером регулярного чемпионата стали «Ледяные Волки», на счету которых лишь две победы при 35 поражениях в основной время.
Самой результативной атакой регулярного чемпионата стал «Кременчук», а по обороне равных не было херсонскому «Днепру». Самые низкие показатели
обороны и атаки у «Ледяных Волков».
Самым результативным игроком и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал российский форвард «Кременчука» Николай Кисилев, который в 38 матчах набрал 63 очка и забросил 38 шайб.
УХЛ. Регулярный чемпионат. Итоговая турнирная таблица:
Читайте также: НХЛ: «Нэшвилл» выиграл регулярный чемпионат, «Коламбус» и «Нью-Джерси» вышли в плей-офф
Плей-офф УХЛ сезона 2018-2019 стартует 2 марта матчем между «Ледяными Волками» и «Днепром». Во второй паре первого раунда сыграют МХК «Динамо» и «Белый Барс».
«Донбасс» и «Кременчук» автоматически попали в полуфинал плей-офф и ждут своих соперников.
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