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Трансфер Тете вошел в пятерку крупнейших в истории «Шахтера»
Чемпион Украины провернул одну из самых дорогостоящих сделок в истории клуба.
Несколько часов назад «Шахтер» официально подтвердил переход 19-летнего полузащитника «Гремио» Тете. Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин в комментарии телеканалу «Футбол 1» рассказал о финансовых деталях перехода.
«Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. К 10 миллионам евро, полученных за Ракицкого, мы добавили еще 5 от средств за Фреда и приобрели перспективного футболиста. Мы верим, что это наше будущее, и что он вырастет в большую звезду.
Мы скрупулезно следили за Тете последние полгода. Наш главный скаут приезжал на его матчи. У нас сложилась детальная картина по поводу Тете.
Мы долго общались с «Гремио» по поводу цифр. Главное - они хотели процент от будущей продажи, потому что чувствуют, что это талантливый футболист. В нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста.
Переговоры велись 2 месяца. Было очень сложно. Вначале «Гремио» вообще не хотел его продавать», - сказал Палкин.
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Таким образом, трансфер Тете стал четвертым крупнейшим в истории «Шахтера». Дороже «горняки» покупали только Бернарда (25 млн евро в 2013 году), Нери Кастильо (20 млн евро в 2007 году) и Тайсона (16 млн евро в 2013 году).
Несколько часов назад «Шахтер» официально подтвердил переход 19-летнего полузащитника «Гремио» Тете. Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин в комментарии телеканалу «Футбол 1» рассказал о финансовых деталях перехода.
«Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. К 10 миллионам евро, полученных за Ракицкого, мы добавили еще 5 от средств за Фреда и приобрели перспективного футболиста. Мы верим, что это наше будущее, и что он вырастет в большую звезду.
Мы скрупулезно следили за Тете последние полгода. Наш главный скаут приезжал на его матчи. У нас сложилась детальная картина по поводу Тете.
Мы долго общались с «Гремио» по поводу цифр. Главное - они хотели процент от будущей продажи, потому что чувствуют, что это талантливый футболист. В нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста.
Переговоры велись 2 месяца. Было очень сложно. Вначале «Гремио» вообще не хотел его продавать», - сказал Палкин.
Читайте также: Трансфер Ракицкого в «Зенит» - шестой крупнейший в истории Украины
Таким образом, трансфер Тете стал четвертым крупнейшим в истории «Шахтера». Дороже «горняки» покупали только Бернарда (25 млн евро в 2013 году), Нери Кастильо (20 млн евро в 2007 году) и Тайсона (16 млн евро в 2013 году).
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