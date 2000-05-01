Лига Чемпионов: «Аякс» в первом матче 1/2 финала увез победу из Лондона

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте. Зиеш идеальной передачей вскрыл оборону «Тоттенхэма», а у ван де Беека было достаточно времени, чтобы ложным движением усадить Льориса на газон и пробить в незащищенный гол. Повтор показал, что в момент голевой передачи «Тоттенхэм» подвел Триппьер, который не выдержал линию офсайда и оставил футболиста «Аякса» в правильном положении.Отсутствие Кейна и Сона ожидаемо сказалось на атакующем потенциале «Тоттенхэма». «Шпоры» за 90 минут так и не создали ни одного по-настоящему 100-процентного голевого момента, чего не скажешь про «Аякс». На 78-й минуте в контратаке Нерес мог максимально осложнить жизнь хозяева, но мяч после его аккуратного удара попал в штангу.Ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» состоится 8 мая в Амстердаме.Тоттенхэм -0:1Голы: ван де Беек, 15: Льорис - Алдервейрельд, Вертонген (Сиссоко, 40), Санчес - Триппьер (Фойт, 80), Ваньяма, Алли, Роуз (Дэвис, 80) - Лукас Моура, Льоренте, Эриксен.: Онана - Велтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико - Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Мазрауи, 65) - Нерес, Тадич, Зиех (Хунтелаар, 87).Предупреждения: Тальяфико, Велтман.