Лига Европы: «Айнтрахт» и «Челси» разошлись ничьей в первом матче 1/2 финала

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«Айнтрахт» активней начал матч – на 23-й минуте немцы закономерно повели в счете. Костич навесил в штрафную, а Йович головой метров с 12-ти отправил мяч в дальний угол по недосягаемой для вратаря «Челси» траектории.«Челси» вернулся в игру перед свистком на перерыв – Лофтус-Чик отлично протащил мяч в штрафную и выдал передачу на Педро, а испанец вторым касанием точно выстрелил в правый угол.Во втором тайме «Челси» неоднократно мог выходить вперед. Лофтус-Чик из хорошей позиции пробил выше ворот, Давид Луис со штрафного попал в перекладину, свои шансы были у Лофтуса-Чика и Азара. «Айнтрахт» взорвался только в концовке матча – на 85-й минуте после подачи углового мог забивать Абрахам, но мяч после его удара головой пролетел в считанных сантиметрах от крестовины.Ответный матч состоится 9 мая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».Айнтрахт - Челси 1:1Голы: Йович, 23 - Педро, 45.: Трапп – Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам – Коста, Роде, Хасебе, Фернандес (Пасиенсия, 73), Костич – Гачинович (Виллемс, 90+2) - Йович.: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 82) – Педро, Жиру, Виллиан (Азар, 61).Предупреждения: Хасебе, Фернандес - Кристенсен.