«Арсенал» обыграл «Валенсию» и приблизился к финалу Лиги Европы

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«Арсенал» полностью провалил стартовые минуты матча, и «Канонирам» очень сильно повезло, что «Валенсия» ограничилась только одним голом. На 11-й минуте после подачи Парехо Родриго сбросил мяч на Диакаби, а тот перепрыгнул всех защитников и отправил мяч в сетку.Упустив шанс уйти в отрыв, «Валенсия» пропустила после первой осмысленной атаки «Арсенала». Обамеянг вышел один на один с вратарем и выдал передачу на Ляказетта, которому оставалось пробить по пустым воротам.На 26-й минуте оборона «Валенсии» дала еще одну трещину – Ляказетт откликнулся на навес с левого фланга и точно выстрелил в ближний угол. Вратарь гостей вынес мяч из ворот, но обмануть систему автоматического фиксирования гола не смог.Вероятно, ключевой момент в этой дуэли произошел на последней минуте основного времени. Очередная атака «Арсенала» привела к голу Обамеянга – габонец на дальней штанге замкнул навес Колошинаца. Теперь «Валенсии» вместо одного мяча в домашнем матче нужно забивать минимум дважды.Повторная битва «Арсенала» и «Валенсии» в полуфинале Лиги Европы состоится 9 мая на «Месталье».- Валенсия 3:1Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 - Диакаби, 11: Чех - Папастатопулос, Косельни (Монреаль, 82), Мустафи - Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Джака, Колашинац - Озил (Мхитарян, 75) - Обамеянг, Ляказетт: Нето - Паулиста, Гарай, Диакаби, Ронкалья - Пиччини, Солер (Васс, 71), Парехо, Гайя - Гедеш (Гамейро, 71), Родриго (Мина, 88)Предупреждения: Диакаби, Парехо