Пять украинок выступят на крупном турнире в Мадриде

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

За счет пребывания в топ-40 рейтинга WTA напрямую в основную сетку Mutua Madrid Open пробились Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.Свитолина грунтовый сезон откроет матчем против француженки Полин Пармантье, а Цуренко и Ястремская в первом раунде сыграют с экс-первыми ракетками мира – Анжелик Кербер и Каролиной Плишковой соответственно.Екатерина Козлова свой дебютный приезд в Мадрид отметила успешным прохождением квалификации. Четвертая ракетка Украины в двух матчах против Екатерины Александровой (6:4, 6:4) и Аленой Большовой (6:3, 6:3) не проиграла ни одного сета.Марта Костюк в Мадриде получила wild card в квалификацию. 16-летняя украинка воспользовалась своим шансом – в первом раунде Костюк сенсационно обыграла 53-ю ракетку мира Аманду Анисимову (6:0, 2:6, 6:0), а в финале квалификации справилась с румынкой Ириной Барэ (7:5, 3:6, 6:2).В первом раунде основной сетки Козлова и Костюк могут сыграть с победительницей квалификации, Элисой Мертенс, Симоной Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барборой Стрыцовой или Чжан Шуай.Напомним, в прошлом году в Мадриде украинские теннисистки выступили неудачно – Элина Свитолина проиграла во втором раунде, а Леся Цуренко и Марта Костюк покинули Испанию после первого матча.