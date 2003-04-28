«Динамо» в Киеве не смогло обыграть «Александрию»

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Гости вышли вперед после первой осмысленной атаки – Цуриков с левого фланга прострелил в штрафную, мяч после нескольких рикошетов оказался на дальней штанге, где дежурил одинокий Лучкевич, которому оставалось подставить ногу перед пустыми воротами.«Александрия» перешла на игру вторым номером, «Динамо» пыталось создать остроту в позиционных атаках. В концовке тайма команды обменялись моментами – Ситало с десяти метров пробил выше ворот, а эффектный удар Кравченко в красивом прыжке потащил Панькив.Второй тайм начался с попадания Шапаренко в крестовину, а спустя 20 минут мяч таки оказался в воротах «Александрии». Цыганков разогнал быструю контратаку и выложил мяч под удар Русину – Назарий хладнокровно пробил вратарю под опорную ногу.«Динамо» в концовке попыталось вырвать три очка, но кроме нескольких фланговых подач киевляне у чужих ворот ничем не запомнились.По итогам 27-го тура «Динамо» в чемпионской гонке рискует отстать от «Шахтера» на 9 очков. «Александрия» в борьбе за бронзу увеличила отрыв от «Зари» до 10 баллов.В 28-м туре «Динамо» примет «Зарю», а «Александрия» отправится в Харьков на матч с «Шахтером».Динамо - Александрия 1:1Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8: Бущан - Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко (Исаенко, 88) - Шепелев (Русин, 60), Андриевский - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Цитаишвили (Шапаренко, 46).: Панькив - Пашаев, Бабогло, Шендрик (Дедечко, 54), Цуриков (Ковалец, 32) - Запорожан, Банада - Задерака, Полярус, Лучкевич (Гречишкин, 26) - Ситало.Предупреждения: Кравченко, Бабогло, Гречишкин