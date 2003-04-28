Ракицкий с «Зенитом» стал чемпионом России

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«Зенит» в 27-м туре на выезде не смог обыграть «Ахмат» (1:1), но ближайший преследователь питерцев столичный «Локомотив» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» (0:2) и потерял шансы на золото.Ракицкий после зимнего трансфера из «Шахтера» за 10 миллионов евро в чемпионате России провел 10 матчей и забил 3 мяча. Украинский защитник в матчах с «Оренбургом», «Локомотивом» и «Краснодаром» отличался эффектными ударами со штрафных.Чемпионство с «Зенитом» стало для Ракицкого восьмым в карьере. С «Шахтером» Ярослав семь раз брал золотые медали чемпионата Украины.Ракицкий пополнил значительный список украинских футболистов, которым удавалось выиграть чемпионат России. С «Зенитом» это делали Анатолий Тимощук и Александр Горшков, с «Локомотивом» золото брал Тарас Михалик, с «Рубином» побеждал Сергей Ребров, в составе «Спартака» чемпионами России становились Максим Калиниченко, Максим Левицкий и Дмитрий Парфенов, а Богдан Шершун выигрывал местную Премьер-лигу с ЦСКА.Ярослав Ракицкий после перехода в «Зенит» по политическим причинам перестал вызываться в сборную Украины. Главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко дал понять, что вопрос с привлечением Ракицкого в команду закрыт и больше подниматься не будет.