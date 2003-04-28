Хоккейный ЧМ-2019: Украина проиграла Эстонии, но осталась в дивизионе IB

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На последний матч чемпионата мира против Эстонии украинские хоккеисты выходили, уже зная, что выполнили свою главную задачу, поскольку Нидерланды уступили Румынии и в заочной борьбе с Украиной потеряли шансы на сохранение прописки в дивизионе IB.Украинцы за стартовые 120 секунд забросили две шайбы, затем на 25-й минуте при счете 3:1 Нименко мог закрывать все вопросы в этом матче, но не реализовал буллит. В итоге Украина за 36 секунд до конца второго периода позволила Эстонии сократить отставание до минимума, затем в решающей 20-минутке хозяева сравняли счет, а на второй минуте дополнительного времени завершили свой камбэк победной шайбой.– Украина – 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)Голы: 0:1 – Мережко – 01:35, 0:2 – Лялька – 01:55, 1:2 – Петров – 03:51, 1:3 Бабинец – 14:59 (большинство), 2:3 – Виртанен – 39:24, 3:3 – Андреев – 50:54, 4:3 – Роуба – 61:22: Дяченко – Толстушко, Петрухно, Гаврик, Буценко, Бабинец – Мережко, Пангелов-Юлдашев, Михнов, Мазур, Лялька – Григорьев, Скрипец, Коваленко, Нименко, Гриценко – Романенко, Даниленко, Задоенко, Чердак – ПересунькоРумыния – 13, Польша – 13, Япония – 6, Эстония – 6, Украина – 4, Нидерланды – 3.