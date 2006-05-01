Козлова единственной среди украинок прошла во второй раунд в Мадриде

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Первая ракетка страны Элина Свитолина неудачно вернулась в тур после месячного простоя из-за травмы колена. В двух сетах уроженка Одессы неожиданно проиграла 69-й ракетке мира Полин Пармантье (4:6, 6:7).Даяна Ястремская была очень близка к громкой победе на пятой ракеткой мира Каролиной Плишковой. После камбэка в первом счете со счета 3:5 украинка во второй партии при счете 5:4 на приеме не реализовала четыре матч-бола, затем на тайбрейке судейская ошибка стояла Ястремской еще одного матч-бола. Опытная Плишкова на сет-боле дождалась ошибки соперницы, а в решающем сете сделала брейк и надежно отыграла все геймы на своей подаче.Поражение Ястремской (7:5, 6:7, 6:3), но дебютное появление в Мадриде Даяна точно может занести себе в актив.Леся Цуренко без шансов проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (3:6, 2:6). Цуренко выиграла всего 19 из 48 очков на своей подаче ипозволила Кербер реализовать 6 из 8 брейк-поинтов.Марта Костюк после успешного прохождения квалификации в трех сетах проиграла Кристине Плишковой (6:3, 3:6, 2:6). В середине второго сета при счете 3:3 Костюк перестала оказывать сопернице достойное сопротивление – до конца матча юная украинка отдала четыре гейма на своей подаче.Наконец, автором единственной украинской победы на грунтовых кортах Мадрида сегодня стала Екатерина Козлова, которая впервые выступает на Mutua Madrid Open. В двух сетах теннисистка из Николаева разобралась с 42-й ракеткой мира Чжан Шуай (6:3, 6:2) и вышла навстречу Каролине Плишковой.