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УПЛ: «Шахтер» увеличил отрыв от «Динамо», страсти в зоне вылета
В чемпионате Украины по футболу завершен 27-й тур.
Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» не смогло обыграть «Александрию». Этот результат, похоже, окончательно сформировал тройку призеров Премьер-лиги – «Шахтеру», устроившему бразильский карнавал в матче со «Львовом», для третьего подряд чемпионства осталось набрать 7 очков в пяти оставшихся матчах, «Динамо» уже не покинет второе место, а «Александрия» в борьбе за бронзу чувствует себя даже более комфортно, чем «Шахтер» на первом месте.
Невероятная борьба развернулась в зоне вылета. В 27-м туре «Арсенал» и «Черноморец» увезли победы из логова «Карпат» и «Десны» соответственно, а «Олимпик» на шаг приблизился к сохранению прописки в Премьер-лиге.
Результаты матчей 27-го тура:
Динамо - Александрия 1:1
Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8
Заря - Мариуполь 0:1
Гол: Фомин, 34
Шахтер - ФК Львов 5:0
Голы: Альваро, 17 (автогол), Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Алан Патрик, 76
Олимпик - Ворскла 1:1
Голы: Г. Пасич, 65 - Чеснаков, 39
Карпаты - Арсенал-Киев 1:2
Голы: Хонгла, 83 - Вакуленко, 9, Ковпак, 75
Десна - Черноморец 2:4
Голы: А. Фаворов, 14, Гитченко, 22 - Вильхамссон, 19, 86, Павлов, 90+1, Мусолитин, 90+5
Турнирная таблица:
Топ-5 бомбардиров:
17 – Жуниор Мораес (Шахтер)
14 – Марьян Швед (Карпаты)
14 – Виктор Цыганков (Динамо)
10 – Марлос (Шахтер)
9 – Бруно Дуарте (Львов)
Читайте также: «Шахтер» разбил «Львов» и увеличил отрыв от «Динамо» до 9 очков
Топ-5 ассистентов:
12 – Тайсон (Шахтер)
9 – Виктор Цыганков (Динамо)
8 – Исмаили (Шахтер)
8 – Жуниор Мораес (Шахтер)
6 – Виталий Балашов (Олимпик)
Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» не смогло обыграть «Александрию». Этот результат, похоже, окончательно сформировал тройку призеров Премьер-лиги – «Шахтеру», устроившему бразильский карнавал в матче со «Львовом», для третьего подряд чемпионства осталось набрать 7 очков в пяти оставшихся матчах, «Динамо» уже не покинет второе место, а «Александрия» в борьбе за бронзу чувствует себя даже более комфортно, чем «Шахтер» на первом месте.
Невероятная борьба развернулась в зоне вылета. В 27-м туре «Арсенал» и «Черноморец» увезли победы из логова «Карпат» и «Десны» соответственно, а «Олимпик» на шаг приблизился к сохранению прописки в Премьер-лиге.
Результаты матчей 27-го тура:
Динамо - Александрия 1:1
Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8
Заря - Мариуполь 0:1
Гол: Фомин, 34
Шахтер - ФК Львов 5:0
Голы: Альваро, 17 (автогол), Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Алан Патрик, 76
Олимпик - Ворскла 1:1
Голы: Г. Пасич, 65 - Чеснаков, 39
Карпаты - Арсенал-Киев 1:2
Голы: Хонгла, 83 - Вакуленко, 9, Ковпак, 75
Десна - Черноморец 2:4
Голы: А. Фаворов, 14, Гитченко, 22 - Вильхамссон, 19, 86, Павлов, 90+1, Мусолитин, 90+5
Турнирная таблица:
Топ-5 бомбардиров:
17 – Жуниор Мораес (Шахтер)
14 – Марьян Швед (Карпаты)
14 – Виктор Цыганков (Динамо)
10 – Марлос (Шахтер)
9 – Бруно Дуарте (Львов)
Читайте также: «Шахтер» разбил «Львов» и увеличил отрыв от «Динамо» до 9 очков
Топ-5 ассистентов:
12 – Тайсон (Шахтер)
9 – Виктор Цыганков (Динамо)
8 – Исмаили (Шахтер)
8 – Жуниор Мораес (Шахтер)
6 – Виталий Балашов (Олимпик)
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