УПЛ: «Шахтер» увеличил отрыв от «Динамо», страсти в зоне вылета

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Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» не смогло обыграть «Александрию». Этот результат, похоже, окончательно сформировал тройку призеров Премьер-лиги – «Шахтеру», устроившему бразильский карнавал в матче со «Львовом», для третьего подряд чемпионства осталось набрать 7 очков в пяти оставшихся матчах, «Динамо» уже не покинет второе место, а «Александрия» в борьбе за бронзу чувствует себя даже более комфортно, чем «Шахтер» на первом месте.Невероятная борьба развернулась в зоне вылета. В 27-м туре «Арсенал» и «Черноморец» увезли победы из логова «Карпат» и «Десны» соответственно, а «Олимпик» на шаг приблизился к сохранению прописки в Премьер-лиге.Динамо - Александрия 1:1Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8Заря -0:1Гол: Фомин, 34- ФК Львов 5:0Голы: Альваро, 17 (автогол), Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Алан Патрик, 76Олимпик - Ворскла 1:1Голы: Г. Пасич, 65 - Чеснаков, 39Карпаты -1:2Голы: Хонгла, 83 - Вакуленко, 9, Ковпак, 75Десна -2:4Голы: А. Фаворов, 14, Гитченко, 22 - Вильхамссон, 19, 86, Павлов, 90+1, Мусолитин, 90+517 – Жуниор Мораес (Шахтер)14 – Марьян Швед (Карпаты)14 – Виктор Цыганков (Динамо)10 – Марлос (Шахтер)9 – Бруно Дуарте (Львов)12 – Тайсон (Шахтер)9 – Виктор Цыганков (Динамо)8 – Исмаили (Шахтер)8 – Жуниор Мораес (Шахтер)6 – Виталий Балашов (Олимпик)