НХЛ. Второй раунд плей-офф. Домашние победы «Бостона» и «Сент-Луиса», фиаско «Далласа»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Сент-Луис» на выезде разбил «Даллас» и форсировал седьмой матч в серии второго раунда. Победную шайбу в концовке второго периода забросил Давид Перрон, а голкипер гостей Джордан Биннингтон парировал 22 из 23 бросков по своим воротам.Даллас –– 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)Шайбы: 0:1 – 1 Пьетранжело, 1:1 – 11 Сегин, 1:2 – 35 Перрон, 1:3 – 47 Шварц, 1:4 – 48 БлэйзСчет в серии: 3-3«Бостон» в концовке домашнего матча против «Коламбуса» упустил преимущество в две шайбы, но последнее слово все же осталось за «Брюинз». За 1 минуту и 28 секунд до финальной сирены Давид Пастрняк забросил победную шайбу и приблизил свою команду к финалу конференции.– Коламбус – 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)Шайбы: 1:0 – 21 Крейчи, 2:0 – 44 Маршанд, 2:1 – 50 Джонс, 3:1 – 51 Пастрняк, 3:2 – 52 Дзингел, 3:3 – 53 Кукан, 4:3 – 58 ПастрнякСчет в серии: 3-2«Сан-Хосе» оформил волевую победу над «Колорадо». Творцом важнейшего успеха «Шаркс» стал Томаш Гертл – чех оформил дубль и набрал 12-е очко (8+4) в 12-ти матчах плей-офф.– Колорадо – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)Шайбы: 0:1 – 37 Джост, 1:1 – 39 Гертл, 2:1 – 46 ГертлСчет в серии: 3-2