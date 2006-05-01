Луческу хочет устроить своего сына на пост главного тренера «Шахтера»

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Ведущий You-Tube-шоу «ТаТоТаке» Сергей Болотников в эфире программы сообщил, что Мирча Луческу приезжал в Украину и проводил встречу с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.Луческу предлагал «Шахтеру» пригласить на пост главного тренера своего сына Развана, под руководством которого ПАОК с украинцами Евгением Шаховым и Евгением Хачериди впервые с 1985 года стал чемпионом Греции.Согласно источнику, у руководства «Шахтера» есть некие разногласия с главным тренером клуба Паулу Фонсекой. Не исключено, что португалец по окончании сезона покинет клуб и примет команду из топ-чемпионата Европы.Слухи о появлении Луческу-младшего в «Шахтере» фигурируют в СМИ далеко не в первый раз. В апреле прошлого года румынская пресса сообщала, что Разван Луческу может возглавить «Шахтер», а его отец получит должность в клубе.Что касается Паулу Фонсеки, то португалец за три сезона с «Шахтером» выиграл пять трофеев и выводил клуб в плей-офф Лиги Чемпионов. В сезоне 2018-2019 «Шахтер» близок к третьему подряд чемпионству, а в финале Кубка Украины команда Фонсеки сыграет с представителем Первой лиги «Ингульцом».