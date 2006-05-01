Рейтинг АТР: Джокович отметил юбилей, Федерер вернулся в топ-3

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На прошлой неделе в календаре АТР-тура было два турнира – в Эшториле (Португалия) третий титул в карьере и первый на грунте завоевал Стефанос Циципас, а чемпионом Мюнхена стал Кристиан Гарин, для которого этот титул стал вторым за месяц.Главным рекордсменом недели стал Новак Джокович – серб проводит 250-ю неделю в статусе первой ракетки мира. По этому показателю Джокович занимает пятое место в истории мужского тенниса, уступая только Роджеру Федереру, Питу Сампрасу, Ивану Лендлу и Джимми Коннорсу.Роджер Федерер, не выходя на корт, вернулся в топ-3. Своему прогрессу швейцарец обязан неудаче Александра Зверева в Мюнхене, который на домашнем грунте не смог защитить прошлогодний титул.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 77653 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 55904 (3). Александр Зверев (Германия) – 55655 (5). Доминик Тим (Австрия) – 50856 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41157 (7). Кеи Нисикори (Япония) – 37808 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 32259 (10). Стефанос Циципаc (Греция) – 319010 (9). Джон Иснер (США) – 3085114 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 512395 (394). Илья Марченко (Украина) – 36507 (506). Александр Долгополов (Украина) – 10