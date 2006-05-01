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Рейтинг АТР: Джокович отметил юбилей, Федерер вернулся в топ-3
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию мирового рейтинга.
На прошлой неделе в календаре АТР-тура было два турнира – в Эшториле (Португалия) третий титул в карьере и первый на грунте завоевал Стефанос Циципас, а чемпионом Мюнхена стал Кристиан Гарин, для которого этот титул стал вторым за месяц.
Главным рекордсменом недели стал Новак Джокович – серб проводит 250-ю неделю в статусе первой ракетки мира. По этому показателю Джокович занимает пятое место в истории мужского тенниса, уступая только Роджеру Федереру, Питу Сампрасу, Ивану Лендлу и Джимми Коннорсу.
Роджер Федерер, не выходя на корт, вернулся в топ-3. Своему прогрессу швейцарец обязан неудаче Александра Зверева в Мюнхене, который на домашнем грунте не смог защитить прошлогодний титул.
Рейтинг АТР. 6 мая 2019 года:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7765
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 5565
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) – 3780
8 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225
9 (10). Стефанос Циципаc (Греция) – 3190
10 (9). Джон Иснер (США) – 3085
…
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114 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 512
395 (394). Илья Марченко (Украина) – 36
507 (506). Александр Долгополов (Украина) – 10
На прошлой неделе в календаре АТР-тура было два турнира – в Эшториле (Португалия) третий титул в карьере и первый на грунте завоевал Стефанос Циципас, а чемпионом Мюнхена стал Кристиан Гарин, для которого этот титул стал вторым за месяц.
Главным рекордсменом недели стал Новак Джокович – серб проводит 250-ю неделю в статусе первой ракетки мира. По этому показателю Джокович занимает пятое место в истории мужского тенниса, уступая только Роджеру Федереру, Питу Сампрасу, Ивану Лендлу и Джимми Коннорсу.
Роджер Федерер, не выходя на корт, вернулся в топ-3. Своему прогрессу швейцарец обязан неудаче Александра Зверева в Мюнхене, который на домашнем грунте не смог защитить прошлогодний титул.
Рейтинг АТР. 6 мая 2019 года:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7765
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 5565
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) – 3780
8 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3225
9 (10). Стефанос Циципаc (Греция) – 3190
10 (9). Джон Иснер (США) – 3085
…
Читайте также: Рейтинг АТР: Стаховский идет без изменений, Федерер вернулся в топ-4
114 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 512
395 (394). Илья Марченко (Украина) – 36
507 (506). Александр Долгополов (Украина) – 10
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