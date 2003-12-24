Раздел: Технологии
Google улучшит качество Android-приложений
Обновление планируется для повышения безопасности пользователей.
Вслед за объявлением об отказе от поддержки 32-битных приложений в будущих версиях Android компания Google решила ужесточить правила для разработчиков, чтобы те своевременно обновляли свои программы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Поисковый гигант хочет, чтобы все приложения в Google Play были гарантированно оптимизированы под последнюю актуальную версию «зелёного робота» для повышения безопасности пользователей.
«Со второй половины 2018 года Google Play потребует, чтобы новые приложения и обновления существующих программ были нацелены на актуальные API Android. Правило вступит в силу для нового контента с августа 2018 года апдейтов существующих приложений с ноября 2018 года. Это делается для того, чтобы ПО было создано на основе последних API-интерфейсов, оптимизированных для обеспечения безопасности и производительности», — говорится в сообщении Google.
Читайте также: Google обещает помочь разработчикам Android-приложений
Кроме того, с 2018 года Google Play начнёт автоматически добавлять в APK-файлы всех приложений метаданные, необходимые для проверки их подлинности. Это необходимо для того, чтобы оградить пользователей от поддельных приложений из сети, скрывающихся под видом популярных игр и т.д.
Вслед за объявлением об отказе от поддержки 32-битных приложений в будущих версиях Android компания Google решила ужесточить правила для разработчиков, чтобы те своевременно обновляли свои программы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Поисковый гигант хочет, чтобы все приложения в Google Play были гарантированно оптимизированы под последнюю актуальную версию «зелёного робота» для повышения безопасности пользователей.
«Со второй половины 2018 года Google Play потребует, чтобы новые приложения и обновления существующих программ были нацелены на актуальные API Android. Правило вступит в силу для нового контента с августа 2018 года апдейтов существующих приложений с ноября 2018 года. Это делается для того, чтобы ПО было создано на основе последних API-интерфейсов, оптимизированных для обеспечения безопасности и производительности», — говорится в сообщении Google.
Читайте также: Google обещает помочь разработчикам Android-приложений
Кроме того, с 2018 года Google Play начнёт автоматически добавлять в APK-файлы всех приложений метаданные, необходимые для проверки их подлинности. Это необходимо для того, чтобы оградить пользователей от поддельных приложений из сети, скрывающихся под видом популярных игр и т.д.
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