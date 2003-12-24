Раздел: Технологии
Стали известны подробности "начинки" Sony H8216/H8266
Это интересно!
На предыдущей неделе стали известны все характеристики телефона Sony H8216. Просочившееся изображение, которое появилось сегодня, показывает, что предстоящий телефон Sony H8266 станет более дорогой версией Sony H8216.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Вышеприведенное изображение показывает, что телефоны Sony H8216 и H266 рассчитаны на питание от чипсета Snapdragon 845. Sony H8266 будет содержать 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, тогда как Sony H8216 — 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ. Модели также будут иметь слот для microSD карт.
Кроме этого, Sony H8216 будет питаться от аккумулятора емкостью 3120 мАч, тогда как H8266 получит чуть большую батарею мощностью 3240 мАч. В Sony H8216/H8266 появятся функции, связанные с батареей, такие как Smart Stamina, адаптивная зарядка Qnovo, Battery Care, режим выносливости и Quick Charge 3.0. Оба телефона будут работать под управлением Android 8.1 Oreo.
Читайте также: Раскрыты планы Huawei по выпуску смартфонов в 2018 году
Sony H8216/H8266 будут иметь 5,48-дюймовый Triluminos дисплей с обработкой изображений X-Reality, защитой Corning Gorilla Glass 5 и разрешением FullHD. Размеры будут составлять 157 x 78 x 8.1 мм, а вес — 159 грамм. Корпусом получит защиту по рейтингу IP68.
На предыдущей неделе стали известны все характеристики телефона Sony H8216. Просочившееся изображение, которое появилось сегодня, показывает, что предстоящий телефон Sony H8266 станет более дорогой версией Sony H8216.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Вышеприведенное изображение показывает, что телефоны Sony H8216 и H266 рассчитаны на питание от чипсета Snapdragon 845. Sony H8266 будет содержать 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, тогда как Sony H8216 — 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ. Модели также будут иметь слот для microSD карт.
Кроме этого, Sony H8216 будет питаться от аккумулятора емкостью 3120 мАч, тогда как H8266 получит чуть большую батарею мощностью 3240 мАч. В Sony H8216/H8266 появятся функции, связанные с батареей, такие как Smart Stamina, адаптивная зарядка Qnovo, Battery Care, режим выносливости и Quick Charge 3.0. Оба телефона будут работать под управлением Android 8.1 Oreo.
Читайте также: Раскрыты планы Huawei по выпуску смартфонов в 2018 году
Sony H8216/H8266 будут иметь 5,48-дюймовый Triluminos дисплей с обработкой изображений X-Reality, защитой Corning Gorilla Glass 5 и разрешением FullHD. Размеры будут составлять 157 x 78 x 8.1 мм, а вес — 159 грамм. Корпусом получит защиту по рейтингу IP68.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
175
0
Оставьте свой комментарий