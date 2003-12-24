Раздел: Технологии
Браузер Opera получит встроенную защиту от майнинг скриптов
Разработчики браузера Opera объявили, что следующая версия их браузера получит встроенную функцию «anti-Bitcoin mining».
Под названием Nocoin, эта функция будет блокировать все скрипты для майнинга криптовалют, которые могут злоупотреблять и использовать вычислительную мощность вашего компьютера без вашего ведома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Altcoin.info.
Член команды Opera Software Корнелия Миелчарчик так прокомментировал это: "Тема криптовалют очень популярна сегодня, но знаете ли вы, что они действительно могут сделать ваш компьютер горячим в прямом смысле? Ваш процессор внезапно загружен на 100 процентов, вентилятор сходит с ума по какой-то причине и ваша батарея разряжается прямо на глазах. Все это может быть признаком того, что кто-то использует ваш компьютер для майнинга криптовалют. Иногда майнинг может продолжаться после того, как вы впервые посетили сайт. Но у нас, как единственного крупного браузера с интегрированным блокировщиком рекламы, есть встроенное решение, которое не позволит майнинг скриптам использовать ресурсы вашего компьютера".
Как защитить свой компьютер в других браузерах?
Тем кто использует браузер Opera конечно повезло, что его разработчики озаботились созданием встроенной защиты от майнинг скриптов. Однако те, кто предпочитают использовать другие браузеры также могут защититься. Прежде всего не стоит пренебрегать базовыми правилами безопасности - свежая версия антивируса и т. д.
Для защиты же от майнинг скриптов в браузерах Chrome и Firefox можно использовать расширение No Coin, которое доступно для загрузки по этой ссылке. Помимо этого приложения есть и множество других, так что вы можете выбрать что-то на свой вкус.
Читайте также: Браузер Opera прекратит существование
Кроме того, если вы используете менее известный браузер Brave, то вам вообще беспокоится не о чем, он уже защитил своих пользователей от майнинг скриптов. Соответствующее обновление для него вышло в сентябре этого года.
Под названием Nocoin, эта функция будет блокировать все скрипты для майнинга криптовалют, которые могут злоупотреблять и использовать вычислительную мощность вашего компьютера без вашего ведома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Altcoin.info.
Член команды Opera Software Корнелия Миелчарчик так прокомментировал это: "Тема криптовалют очень популярна сегодня, но знаете ли вы, что они действительно могут сделать ваш компьютер горячим в прямом смысле? Ваш процессор внезапно загружен на 100 процентов, вентилятор сходит с ума по какой-то причине и ваша батарея разряжается прямо на глазах. Все это может быть признаком того, что кто-то использует ваш компьютер для майнинга криптовалют. Иногда майнинг может продолжаться после того, как вы впервые посетили сайт. Но у нас, как единственного крупного браузера с интегрированным блокировщиком рекламы, есть встроенное решение, которое не позволит майнинг скриптам использовать ресурсы вашего компьютера".
Как защитить свой компьютер в других браузерах?
Тем кто использует браузер Opera конечно повезло, что его разработчики озаботились созданием встроенной защиты от майнинг скриптов. Однако те, кто предпочитают использовать другие браузеры также могут защититься. Прежде всего не стоит пренебрегать базовыми правилами безопасности - свежая версия антивируса и т. д.
Для защиты же от майнинг скриптов в браузерах Chrome и Firefox можно использовать расширение No Coin, которое доступно для загрузки по этой ссылке. Помимо этого приложения есть и множество других, так что вы можете выбрать что-то на свой вкус.
Читайте также: Браузер Opera прекратит существование
Кроме того, если вы используете менее известный браузер Brave, то вам вообще беспокоится не о чем, он уже защитил своих пользователей от майнинг скриптов. Соответствующее обновление для него вышло в сентябре этого года.
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