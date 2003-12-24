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Раздел: Технологии  
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В Южной Корее планируют создание "прозрачного" танка

В Южной Корее планируют создание "прозрачного" танкаЭксперты в области инженерии в Южной Корее всерьёз планируют создание танка, обладающего «прозрачной» системой маскировки.

Кроме того, специалисты представили южнокорейскому правительству список из 40 разработок, которыми они займутся в ближайшем будущем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Правительству Южной Кореи был предоставлен список новейших стратегических разработок в области военной техники, которые должны значительно усилить обороноспособность страны, выведя её вооружение на принципиально новый уровень.

Особое внимание южнокорейских властей было сосредоточено на сверхскоростной субмарине, автоматические системы для подзарядок дронов, способные самостоятельно долетать до нужного объекта. По заверению технических экспертов, новейшие технологии позволят им создать танк, который будет невозможно обнаружить с помощью привычных радаров, или же систем поиска с задействованием инфракрасных лучей.

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Помимо этого, специалисты заверили, что машина будет также надежно скрыта от человеческих глаз.
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 Теги: танк, Южная Корея

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Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
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