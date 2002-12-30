Раздел: Технологии
Microsoft начал тестировать приложения для новой ОС
Корпорация может выпустить программную платформу или необычный гаджет уже в недалеком будущем.
В списке поддерживаемых платформ магазина приложений Microsoft Store появилась новая запись: теперь помимо Windows Mobile, Xbox, PC и HoloLens там отображается 8828080. Пользователи восприняли это как отсылку к Andromeda OS, которую разработали специально для новейших устройств, например, складного планшета Surface, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
Ранее представители Microsoft уже рассказывали о 8828080: Дэниел Рубино в Twitter-аккаунте объяснил, что это инсайдерская шутка, обозначающая корпоративный смартфон Andromeda.
Поддержка платформы 8828080 уже заявлена в многих приложениях Microsoft для смартфонов и компьютеров. Некоторые программы сторонних разработчиков, например, Spotify, также упоминают Andromeda в своих описаниях.
Читайте также: Microsoft планирует отказаться от использования паролей
Учитывая недавние патенты Microsoft, редмондская корпорация действительно может выпустить программную платформу или необычный гаджет на её основе уже в ближайшем будущем.
В списке поддерживаемых платформ магазина приложений Microsoft Store появилась новая запись: теперь помимо Windows Mobile, Xbox, PC и HoloLens там отображается 8828080. Пользователи восприняли это как отсылку к Andromeda OS, которую разработали специально для новейших устройств, например, складного планшета Surface, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
Ранее представители Microsoft уже рассказывали о 8828080: Дэниел Рубино в Twitter-аккаунте объяснил, что это инсайдерская шутка, обозначающая корпоративный смартфон Andromeda.
Поддержка платформы 8828080 уже заявлена в многих приложениях Microsoft для смартфонов и компьютеров. Некоторые программы сторонних разработчиков, например, Spotify, также упоминают Andromeda в своих описаниях.
Читайте также: Microsoft планирует отказаться от использования паролей
Учитывая недавние патенты Microsoft, редмондская корпорация действительно может выпустить программную платформу или необычный гаджет на её основе уже в ближайшем будущем.
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