Раздел: Технологии
LG анонсировала первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплей
Основная часть производителей делает упор на разрешение 4K и поддержку HDR, но компания LG Display зашла гораздо дальше.
Южнокорейцы анонсировали первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплей, который существенно раскрывает горизонты индустрии. В данный момент ему нет равных на рынке по габаритам и разрешению. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Прежний рекорд принадлежал панелям размером 77 дюймов и разрешением 4K. Их тоже выпускает LG Display, а используются они в телевизорах производства LG Electronics, Sony и Panasonic.
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Более подробно пользователи смогут рассмотреть 88-дюймовый 8K OLED дисплей LG на международной выставке CES 2018.
Южнокорейцы анонсировали первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплей, который существенно раскрывает горизонты индустрии. В данный момент ему нет равных на рынке по габаритам и разрешению. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Прежний рекорд принадлежал панелям размером 77 дюймов и разрешением 4K. Их тоже выпускает LG Display, а используются они в телевизорах производства LG Electronics, Sony и Panasonic.
Читайте также: Samsung показала первый в мире растягивающийся OLED-дисплей
Более подробно пользователи смогут рассмотреть 88-дюймовый 8K OLED дисплей LG на международной выставке CES 2018.
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