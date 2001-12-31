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Раздел: Технологии  
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LG анонсировала первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплей

LG анонсировала первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплейОсновная часть производителей делает упор на разрешение 4K и поддержку HDR, но компания LG Display зашла гораздо дальше.


Южнокорейцы анонсировали первый в мире 88-дюймовый 8K OLED дисплей, который существенно раскрывает горизонты индустрии. В данный момент ему нет равных на рынке по габаритам и разрешению. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.

Прежний рекорд принадлежал панелям размером 77 дюймов и разрешением 4K. Их тоже выпускает LG Display, а используются они в телевизорах производства LG Electronics, Sony и Panasonic.

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Более подробно пользователи смогут рассмотреть 88-дюймовый 8K OLED дисплей LG на международной выставке CES 2018.
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 Теги: LG, анонс

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Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
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