Раздел: Технологии
Новый 4-дюймовый смартфон Apple iPhone SE (2018) подтвержден
В первой половине 2016 года компания Apple выпустила на рынок 4-дюймовый iPhone SE, который сначала был воспринят всеми крайне негативно. Тем не менее, за год год ситуация дошла до того, что именно этот телефон стал самым продаваемым в России и множестве других стран мира.
Увы, но в 2017 году «яблочная» корпорация не стала анонсировать его улучшенную версию, ограничившись лишь повышением встроенной памяти. В этом году на рынок выйдет новый Apple iPhone SE (2018), анонс которого сегодня был подтвержден.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iTechua.
Считанные часы назад былоофициально подтверждено, что Apple собирается в марте этого года представить миру 4-дюймовый смартфон iPhone SE (2018), который будет отличаться от своего предшественника более мощным техническим оснащением. Тем не менее, рассчитывать на самое топовое техническое оснащение не приходится, поскольку этот телефон изначально разрабатывался «яблочной» корпорацией в качестве некого бюджетного продукта, который будут активно покупать в развивающихся странах.
Скорее всего, новый iPhone SE (2018) унаследует большую часть технического оснащения от iPhone 7, то есть 4-ядерный процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, фронтальную 5 Мп и 12 Мп основную камеры, а также различные модули, датчики и сенсоры, вроде Taptic Engine. Также существует очень большая доля вероятности, что новый 4-дюймовый флагман «яблочной» корпорации получит сенсорную кнопку Home, аналогичную таковой во всех смартфонах Apple, выпущенных на рынок за последние два года, кроме конечно же iPhone X.
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Источник утверждает, то до конца января 2018 года компания Apple запустит iPhone SE (2018) в стадию массового производства. За сборку этого мобильного устройства уже отвечать тайваньский партнер «яблочной» корпорации – Wistron, который специально для нее открыл свой собственный завод в Индия, в городе Бангалор. Именно оттуда родом и будет родом этот смартфон во всех своих модификациях и расцветках.
Увы, но в 2017 году «яблочная» корпорация не стала анонсировать его улучшенную версию, ограничившись лишь повышением встроенной памяти. В этом году на рынок выйдет новый Apple iPhone SE (2018), анонс которого сегодня был подтвержден.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iTechua.
Считанные часы назад былоофициально подтверждено, что Apple собирается в марте этого года представить миру 4-дюймовый смартфон iPhone SE (2018), который будет отличаться от своего предшественника более мощным техническим оснащением. Тем не менее, рассчитывать на самое топовое техническое оснащение не приходится, поскольку этот телефон изначально разрабатывался «яблочной» корпорацией в качестве некого бюджетного продукта, который будут активно покупать в развивающихся странах.
Скорее всего, новый iPhone SE (2018) унаследует большую часть технического оснащения от iPhone 7, то есть 4-ядерный процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, фронтальную 5 Мп и 12 Мп основную камеры, а также различные модули, датчики и сенсоры, вроде Taptic Engine. Также существует очень большая доля вероятности, что новый 4-дюймовый флагман «яблочной» корпорации получит сенсорную кнопку Home, аналогичную таковой во всех смартфонах Apple, выпущенных на рынок за последние два года, кроме конечно же iPhone X.
Читайте также: Главный миф об iPhone 8 развеян
Источник утверждает, то до конца января 2018 года компания Apple запустит iPhone SE (2018) в стадию массового производства. За сборку этого мобильного устройства уже отвечать тайваньский партнер «яблочной» корпорации – Wistron, который специально для нее открыл свой собственный завод в Индия, в городе Бангалор. Именно оттуда родом и будет родом этот смартфон во всех своих модификациях и расцветках.
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