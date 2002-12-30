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Раздел: Технологии  
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Samsung выпустила изогнутый монитор для MacBook

Samsung выпустила изогнутый монитор для MacBookЮжнокорейская компания Samsung разработала изогнутый OLED-монитор для MacBook американской корпорации Apple.

Новинка получила название CJ791. Впервые ее представят публике в период с 9 по 12 января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе,
передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Отличительной особенностью монитора является возможность подключения к переносным компьютерам Apple через интерфейс Thunderbolt 3. Это позволит в несколько раз быстрее получать информацию, нежели при использовании USB-порта. Компания-разработчик гарантирует непередаваемые ощущения при просмотре видео на новом мониторе. Перед зрителями откроются различные углы просмотра.

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Презентация изогнутого дисплея произойдет в США на выставке CES 2018. Когда начнется массовое производство данного экрана неизвестно. По словам представителей Samsung, владельцы MacBook приятно удивятся нестандартным возможностям.
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 Теги: Samsung, MacBook

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Сегодня, 19:52 » Автор: Татьяна Ларина
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