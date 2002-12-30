Раздел: Технологии
Вышли третьи бета-версии iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 и tvOS 11.2.5
Все четыре апдейта уже доступны для загрузки пользователям с учетными записями разработчиков.
Спустя более двух недель с момента выхода вторых бета-сборок фирменных операционных систем Apple выпустила третьи беты iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, macOS High Sierra 10.13.3 и tvOS 11.2.5. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Очевидно, выпуская новую бета-версию iOS 11.2.5, Apple готовится к релизу «умной» колонки HomePod. На это, во всяком случае, указывают расширенные возможности Siri, которая научилась воспроизводить ежедневные подкасты, если ее спросить о новостях.
Интересно, что данная функция работает только в моменты, когда пользователь, предположительно, не видит экрана устройства. Иными словами, новостные подкасты воспроизводятся только при активации ассистента голосовой командой «Привет, Siri». Судя по всему, нововведение доступно только в США.
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Прочие бета-версии операционных систем от Apple, очевидно, призваны повысить быстродействие и безопасность совместимых устройств.
Спустя более двух недель с момента выхода вторых бета-сборок фирменных операционных систем Apple выпустила третьи беты iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, macOS High Sierra 10.13.3 и tvOS 11.2.5. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.
Очевидно, выпуская новую бета-версию iOS 11.2.5, Apple готовится к релизу «умной» колонки HomePod. На это, во всяком случае, указывают расширенные возможности Siri, которая научилась воспроизводить ежедневные подкасты, если ее спросить о новостях.
Интересно, что данная функция работает только в моменты, когда пользователь, предположительно, не видит экрана устройства. Иными словами, новостные подкасты воспроизводятся только при активации ассистента голосовой командой «Привет, Siri». Судя по всему, нововведение доступно только в США.
Читайте также: Apple представила новую файловую систему Apple File System
Прочие бета-версии операционных систем от Apple, очевидно, призваны повысить быстродействие и безопасность совместимых устройств.
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