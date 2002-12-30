» » Вышли третьи бета-версии iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 и tvOS 11.2.5
Раздел: Технологии  
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Вышли третьи бета-версии iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 и tvOS 11.2.5

Вышли третьи бета-версии iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 и tvOS 11.2.5Все четыре апдейта уже доступны для загрузки пользователям с учетными записями разработчиков.

Спустя более двух недель с момента выхода вторых бета-сборок фирменных операционных систем Apple выпустила третьи беты iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2, macOS High Sierra 10.13.3 и tvOS 11.2.5. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.

Очевидно, выпуская новую бета-версию iOS 11.2.5, Apple готовится к релизу «умной» колонки HomePod. На это, во всяком случае, указывают расширенные возможности Siri, которая научилась воспроизводить ежедневные подкасты, если ее спросить о новостях.

Интересно, что данная функция работает только в моменты, когда пользователь, предположительно, не видит экрана устройства. Иными словами, новостные подкасты воспроизводятся только при активации ассистента голосовой командой «Привет, Siri». Судя по всему, нововведение доступно только в США.

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Прочие бета-версии операционных систем от Apple, очевидно, призваны повысить быстродействие и безопасность совместимых устройств.
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 Теги: iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2

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Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
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