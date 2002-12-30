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Раздел: Технологии  
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Специалисты озвучили эталонный смартфон 2017 года

Специалисты озвучили эталонный смартфон 2017 годаЭто интересно!

Подводя итоги прошедшего 2017 года специалисты в области компьютерных технологий и всевозможных гаджетов составили список смартфонов, наиболее запомнившихся за счёт своих уникальных отличительных особенностей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

По мнению специалистов, смартфоном с самой продвинутой камерой, мз выпущенных в 2017 году, стал Huawei Mate 10 Pro. Однако, Huawei поразила качеством фотографий, сделанных на основную камеру, а лидером по качеству селфи-снимков стал смартфон от кампании ASUS модели ZenFone 4 Selfie Pro, в передней части которого разработчики установили камеру с разрешением в 12 мегапикселей. Стоит отметить, что самым эталонным смартфоном из всех устройств, представленных в прошлом году, эксперты посчитали Samsung Galaxe S8, который продемонстрировал не только наличие инновационных технологий, но и их целостность и отработку всех его компонентов.

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Также стоит отметить, что смартфоном с самой лучшей защитой, по мнению специалистов, оказался AGM X2, который станет прекрасным выбором для людей, любящих вести активный образ жизни.
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 Теги: смартфон, 2017 год

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Сегодня, 19:52 » Автор: Наталия Невская
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