Раздел: Технологии
Обновленный вариант Nokia 6 представлен официально
Как и ожидалось, состоялся запуск второго поколения модели Nokia 6, оно же Nokia 6 (2018).
Есть изменения и в дизайне, и в характеристиках. Во внешнем виде стоит отметить облик модуля задней камеры, который теперь похож на применявшийся в Nokia 5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Интересно, что финско-китайская компания решила не следовать тренду, так что оставлено классическое соотношение сторон экрана 16:9. Его диагональ, кстати, 5,5 дюймов, разрешение FHD, а сам он закрыт Gorilla Glass 3. Что касается начинки, то вместо скучного чипа Snapdragon 430 поставлен куда более приятный Snapdragon 630. Он не последнее слово техники, но вполне достойный представитель линейки середнячков от Qualcomm. В наличии 4 ГБ RAM, 32 или 64 ГБ хранилища, вместо одной из симок можно поставить microSD. Емкость батареи 3000 мАч.
Из интересного можно отметить технологию съемки, идущей одновременно на фронтальную и основную камеры (такая используется в Nokia 7 и 8). Разрешение камер, кстати, 16 Мп у основной и 8 Мп у фронтальной. Заявлена технология OZO для записи звука, благодаря двум микрофонам можно записать объемное звучание. Из грустного: стоит устаревший Android 7.1.1, правда, Android 8 обещают выпустить достаточно скоро. Поддерживается современный Bluetooth 5.0, но непонятно, есть ли NFC.
Читайте также: Обновленный Kia Cerato официально представлен
В целом апгрейд получился не очень масштабным, но главный недостаток, слабый чип, был исправлен. Nokia 6 (2018) пойдет в продажу с 10 января, пока что модель на стадии предзаказа. Эксклюзивный продавец – китайский магазин Suning. Стоимость версии с 32 ГБ хранилища около $230, версии с 64 ГБ – около $260; в юанях новинка стоит примерно столько же, сколько просили за Nokia 6 год назад.
Есть изменения и в дизайне, и в характеристиках. Во внешнем виде стоит отметить облик модуля задней камеры, который теперь похож на применявшийся в Nokia 5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Интересно, что финско-китайская компания решила не следовать тренду, так что оставлено классическое соотношение сторон экрана 16:9. Его диагональ, кстати, 5,5 дюймов, разрешение FHD, а сам он закрыт Gorilla Glass 3. Что касается начинки, то вместо скучного чипа Snapdragon 430 поставлен куда более приятный Snapdragon 630. Он не последнее слово техники, но вполне достойный представитель линейки середнячков от Qualcomm. В наличии 4 ГБ RAM, 32 или 64 ГБ хранилища, вместо одной из симок можно поставить microSD. Емкость батареи 3000 мАч.
Из интересного можно отметить технологию съемки, идущей одновременно на фронтальную и основную камеры (такая используется в Nokia 7 и 8). Разрешение камер, кстати, 16 Мп у основной и 8 Мп у фронтальной. Заявлена технология OZO для записи звука, благодаря двум микрофонам можно записать объемное звучание. Из грустного: стоит устаревший Android 7.1.1, правда, Android 8 обещают выпустить достаточно скоро. Поддерживается современный Bluetooth 5.0, но непонятно, есть ли NFC.
Читайте также: Обновленный Kia Cerato официально представлен
В целом апгрейд получился не очень масштабным, но главный недостаток, слабый чип, был исправлен. Nokia 6 (2018) пойдет в продажу с 10 января, пока что модель на стадии предзаказа. Эксклюзивный продавец – китайский магазин Suning. Стоимость версии с 32 ГБ хранилища около $230, версии с 64 ГБ – около $260; в юанях новинка стоит примерно столько же, сколько просили за Nokia 6 год назад.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
509
0
Оставьте свой комментарий