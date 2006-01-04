Раздел: Технологии
Появились фото Meizu M6S/Blue Charm S6 из TENAA
Ранее было известно о дате анонса смартфона Meizu M6S/Blue Charm S6. Теперь же появились живые фото девайса прямиком из TENAA.
Они соответствуют тому, что ранее фигурировало в утечках, так что можно сказать, что данные инсайдеров оказались верны. Отметим, что новинка получит сканер отпечатка пальца на боковой грани, безрамочный экран с тонкими рамками, а также SoC Samsung Exynos 7872. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot.
Последнему приписывают два процессорных ядра Cortex-A73, четыре Cortex-A53 и GPU Mali-G71 MP3. Ранее считалось, что графический процессор будет иметь всего одно ядро. Также в конфигурацию войдёт модем LTE с поддержкой скорости передачи данных до 300 Мбит/с.
Читайте также: Компания Meizu разделилась на три разных бренда
Таким образом, Meizu M6S/Blue Charm S6 станет первым девайсом на этой платформе.
Они соответствуют тому, что ранее фигурировало в утечках, так что можно сказать, что данные инсайдеров оказались верны. Отметим, что новинка получит сканер отпечатка пальца на боковой грани, безрамочный экран с тонкими рамками, а также SoC Samsung Exynos 7872. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot.
Последнему приписывают два процессорных ядра Cortex-A73, четыре Cortex-A53 и GPU Mali-G71 MP3. Ранее считалось, что графический процессор будет иметь всего одно ядро. Также в конфигурацию войдёт модем LTE с поддержкой скорости передачи данных до 300 Мбит/с.
Читайте также: Компания Meizu разделилась на три разных бренда
Таким образом, Meizu M6S/Blue Charm S6 станет первым девайсом на этой платформе.
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