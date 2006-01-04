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Раздел: Технологии  
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CyberConnect2 анонсирует новые игры 1 февраля

CyberConnect2 анонсирует новые игры 1 февраляСоздатель Asura’s Wrath и игр по мотивам Naruto, студия CyberConnect2, анонсирует новые проекты 1 февраля 2018 года.

Об этом заявил генеральный директор компании Хироси Мацуяма (Hiroshi Matsuyama) в рамках прямой трансляции Game Kaiwai Idobata Kaigi на японском аналоге YouTube — NicoNico. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.

«Вместо того, чтобы вспоминать о последних двадцати годах, мы объявим нашу стратегию на ближайшие десять лет, — сказал Мацуяма. — Мы анонсируем новые разработки и проекты CyberConnect2». По словам Мацуямы, анонсы состоятся через прессу — журнал Famitsu. Он также добавил, что редакция до сих пор ничего не знает о том, что представит, и не получит никаких материалов о проектах до 11 января.

В отдельном интервью Famitsu, посвящённом планам на 2018 год, Мацуяма сказал: «Я разрабатываю игры более 20 лет, и вскоре объявлю наш 10-летний план на будущее. Я раскрою новую бизнес-стратегию CyberConnect2. Пожалуйста, подождите до 1 февраля 2018 года».

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Возможно, студия решила отойти от игр по лицензиям популярных анимационных сериалов (помимо «Наруто», CyberConnect2 также является создателем игровых проектов по JoJo’s Bizarre Adventure) и уделить внимание собственным франшизам — новым и старым.
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 Теги: CyberConnect2, игры

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Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
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