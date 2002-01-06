» » Acer показала самый тонкий ноутбук в мире
Раздел: Технологии  
0

Acer показала самый тонкий ноутбук в мире

Acer показала самый тонкий ноутбук в миреAcer представила самый тонкий ноутбук в мире, модель получила название Swift 7, гаджет технологически выполнен в виде трансформера.

Наряду с этим компания выпустила и бюджетную версию — ноутбук Spin 3, он получил заводской индекс SP314-51, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Новинки относятся к 2018 модельному году. Ноутбук Swift 7 имеет алюминиевый корпус, он является наиболее тонким продуктом компании. Толщина гаджета не превышает 8,98 мм. Вместе с тем инженеры Aser нашли в корпусе место для LTE-модема. Девайс работает на Intel XMM. Отмечено, что в качестве центрального процессора используется Core i7. Разрешение IPS-экрана размером 14 дюймов составляет 1920 x 1080 пикселей. Дисплей является сенсорным, он покрыт стеклом Gorilla Glass NBT. Максимальный объём оперативной памяти гаджета LPDDR3 составляет 8 Гбайт, ёмкость SSD с интерфейсом PCIe находится на уровне 256 Гбайт.

Читайте также: Acer анонсировала ноутбук для школьников и студентов

В США новинку предложат за 1699 долларов. Бюджетный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 является обычным ЛЭП-топом со средними характеристиками, он оценен в 599 долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Acer, ноутбук

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:03 » Автор: Татьяна Ларина
     1020
     0

Похожие новости по теме

Acer представила новый девайс в двух версиях Acer представила новый девайс в двух версиях

Acer представила две новые версии ноутбука Swift 3 на чипе Intel Core 8-ого поколения

Acer представила бюджетный игровой ноутбук Acer представила бюджетный игровой ноутбук

Стоимость Predator Helios 300 составляет 1199 долларов США.

Acer выпустила самый тонкий ноутбук в мире Swift 7 Acer выпустила самый тонкий ноутбук в мире Swift 7

Ноутбук защищен покрытием Corning Gorilla Glass.

Геймерский ноутбук Acer Predator 21 X получил изогнутый экран Геймерский ноутбук Acer Predator 21 X получил изогнутый экран

Устройство предназначено для продвинутых геймеров.

Acer презентовала самый тонкий ноутбук в мире Acer презентовала самый тонкий ноутбук в мире

Впервые устройство стало тоньше сантиметра.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх