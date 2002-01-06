Раздел: Технологии
Acer Chromebook 11 с минималистичным дизайном официально представлен
Следуя традиции хорошо зарекомендовавшей себя серии Chromebook, Acer представила свое новое дополнение к «семейству», получившему название модели Acer Chromebook 11.
Легкое устройство имеет впечатляющие размеры, так как оно весит всего 2,43 фунта и имеет толщину всего 0,71 дюйма. Он оснащен 11,6-дюймовым дисплеем (с разрешением 1366 x 768), двумя стереодинамиками, а также камерой с высоким динамическим диапазоном (HDR).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Prostotech.
Новый Chromebook 11 имеет слот microSD, 4 порта USB для максимальной мобильности и удобства использования: два порта совместимы с новым стандартом USB Type-C (3.1) и два - USB Type-A (3.0). Acer известна тем, что выпускает совершенно энергосберегающие устройства, поэтому эта новая модель, может работать до 10 часов с полной зарядки.
Acer Chromebook 11 - Основные характеристики:
11,6-дюймовый IPS-дисплей
Разрешение 1,366 × 768 пикселей
2 ГБ или 4 ГБ ОЗУ
16 ГБ или 32 ГБ хранилища eMMC
10-часовое время автономной работы
Два порта USB 3.1 Type-C
Вход для карт памяти microSD
Как вы, возможно, понимаете, он поставляется с полной поддержкой Google Play Store. Acer Chromebook 11 будет доступен в двух вариантах:
модель CB311-8HT с сенсорным дисплеем
модель CB311-8H с сенсорным дисплеем
Читайте также: Все хромбуки будут поддерживать Android-приложения
Каждый вариант будет доступен в двух вариантах хранения (16/32 ГБ) и 4 ГБ ОЗУ с ценой 249 евро, начиная с марта.
Легкое устройство имеет впечатляющие размеры, так как оно весит всего 2,43 фунта и имеет толщину всего 0,71 дюйма. Он оснащен 11,6-дюймовым дисплеем (с разрешением 1366 x 768), двумя стереодинамиками, а также камерой с высоким динамическим диапазоном (HDR).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Prostotech.
Новый Chromebook 11 имеет слот microSD, 4 порта USB для максимальной мобильности и удобства использования: два порта совместимы с новым стандартом USB Type-C (3.1) и два - USB Type-A (3.0). Acer известна тем, что выпускает совершенно энергосберегающие устройства, поэтому эта новая модель, может работать до 10 часов с полной зарядки.
Acer Chromebook 11 - Основные характеристики:
11,6-дюймовый IPS-дисплей
Разрешение 1,366 × 768 пикселей
2 ГБ или 4 ГБ ОЗУ
16 ГБ или 32 ГБ хранилища eMMC
10-часовое время автономной работы
Два порта USB 3.1 Type-C
Вход для карт памяти microSD
Как вы, возможно, понимаете, он поставляется с полной поддержкой Google Play Store. Acer Chromebook 11 будет доступен в двух вариантах:
модель CB311-8HT с сенсорным дисплеем
модель CB311-8H с сенсорным дисплеем
Читайте также: Все хромбуки будут поддерживать Android-приложения
Каждый вариант будет доступен в двух вариантах хранения (16/32 ГБ) и 4 ГБ ОЗУ с ценой 249 евро, начиная с марта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
227
0
Оставьте свой комментарий