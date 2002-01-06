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Раздел: Технологии  
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Acer Chromebook 11 с минималистичным дизайном официально представлен

Acer Chromebook 11 с минималистичным дизайном официально представленСледуя традиции хорошо зарекомендовавшей себя серии Chromebook, Acer представила свое новое дополнение к «семейству», получившему название модели Acer Chromebook 11.

Легкое устройство имеет впечатляющие размеры, так как оно весит всего 2,43 фунта и имеет толщину всего 0,71 дюйма. Он оснащен 11,6-дюймовым дисплеем (с разрешением 1366 x 768), двумя стереодинамиками, а также камерой с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Prostotech.

Новый Chromebook 11 имеет слот microSD, 4 порта USB для максимальной мобильности и удобства использования: два порта совместимы с новым стандартом USB Type-C (3.1) и два - USB Type-A (3.0). Acer известна тем, что выпускает совершенно энергосберегающие устройства, поэтому эта новая модель, может работать до 10 часов с полной зарядки.

Acer Chromebook 11 - Основные характеристики:

11,6-дюймовый IPS-дисплей
Разрешение 1,366 × 768 пикселей
2 ГБ или 4 ГБ ОЗУ
16 ГБ или 32 ГБ хранилища eMMC
10-часовое время автономной работы
Два порта USB 3.1 Type-C
Вход для карт памяти microSD

Как вы, возможно, понимаете, он поставляется с полной поддержкой Google Play Store. Acer Chromebook 11 будет доступен в двух вариантах:

модель CB311-8HT с сенсорным дисплеем
модель CB311-8H с сенсорным дисплеем

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Каждый вариант будет доступен в двух вариантах хранения (16/32 ГБ) и 4 ГБ ОЗУ с ценой 249 евро, начиная с марта.
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 Теги: Acer Chromebook 11, дизайн

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Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
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