Раздел: Технологии
Цукерберг собирается исследовать криптовалюту
Facebook думает, куда "пристроить" криптовалюту
Главный исполнительный директор и основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг сказал, что его компании интересно исследовать, как она может использовать криповалюты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Цукерберг сказал, что собирается использовать 2018 год для исследования криптовалют, пробуя исправить насущные проблемы, учитывая ненависть и дезинформацию, которые преследуют Facebook.
"Для этого существуют важные контр-тенденции, шифрование и криптовалютность, - которые принимают власть от централизованных систем и возвращают ее в руки людей. Но они приходят с риском быть более жесткими для контроля. Мне интересно углубиться и изучить положительные и отрицательные аспекты этих технологий и наилучшим образом использовать их в наших услугах", - сказал он.
Цукерберг не единственный в Facebook, кто выражает интерес к криптовалютам. Так, вице-президент компании по обмену сообщениями Дэвид Маркус присоединился к совету Coinbase Inc., одной из крупнейших криптообменных компаний в конце прошлого года.
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"Я очарован криптовалютами с 2012 года", - отметил Маркус.
Главный исполнительный директор и основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг сказал, что его компании интересно исследовать, как она может использовать криповалюты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Цукерберг сказал, что собирается использовать 2018 год для исследования криптовалют, пробуя исправить насущные проблемы, учитывая ненависть и дезинформацию, которые преследуют Facebook.
"Для этого существуют важные контр-тенденции, шифрование и криптовалютность, - которые принимают власть от централизованных систем и возвращают ее в руки людей. Но они приходят с риском быть более жесткими для контроля. Мне интересно углубиться и изучить положительные и отрицательные аспекты этих технологий и наилучшим образом использовать их в наших услугах", - сказал он.
Цукерберг не единственный в Facebook, кто выражает интерес к криптовалютам. Так, вице-президент компании по обмену сообщениями Дэвид Маркус присоединился к совету Coinbase Inc., одной из крупнейших криптообменных компаний в конце прошлого года.
Читайте также: Марк Цукерберг планирует закончить образование в Гарварде
"Я очарован криптовалютами с 2012 года", - отметил Маркус.
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