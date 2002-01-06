» » В Японии запустят в продажу робота-собаку «Aibo»
Раздел: Технологии  
0

В Японии запустят в продажу робота-собаку «Aibo»

В Японии запустят в продажу робота-собаку «Aibo»Компания Sony запустит в продажу робота — собаку «Aibo».

Выбор даты выпуска связан со звуком, издаваемым собакой (яп. «ван», имеет сходное звучание с английским словом «one» — «один»), поэтому робота запустят в продажу 11-го января 2018 года, который является годом Собаки по восточному календарю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Компания принимала заявки на веб-сайте прямых продаж, и изделия сразу же были проданы. Продажа роботов в розничных магазинах бытовой электроники не планируется.

В 1999 году началась продажа первого поколения этих роботов. Тогда его название писали заглавными буквами — «AIBO». Это выдуманное слово, соединяющее в себе слова AI (искусственный интеллект) и Robot (робот), и имеет также значение «глаз (Eye) и «товарищ» (яп. «айбо»). Обсуждению подвергался тот факт, что в середине 2000-х годов он попал под сокращение из-за негативного влияния на доходы компании Sony, и в 2006 году его перестали выпускать. В сумме было продано 150 тысяч машин.

По словам представителя Sony, выпуск AI решили возобновить, поскольку сейчас увеличивается количество изделий, связанных с искусственным интеллектом, таких, как функции голосового поиска, разработанные для смартфонов.

Читайте также: В Японии создали жуткого гуманоидного робота

Особенность новой модели заключается в том, что он постоянно подключен к интернету и посредством накопления опыта общения с «хозяином» и обучения им, каждая модель получается индивидуальной. Предыдущее поколение не выходило за рамки шаблонов, заранее встроенных в робота. Aibo легко может подходить и ластиться к хозяину. Что касается размера, его рост составляет 30,5 сантиметров, а вес — 2,2 килограмм. Цена без налога составляет 213840 йен, однако еще необходимы расходы на подключение к интернету.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония, робот-собака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Наталья Кошелева
     272
     0

Похожие новости по теме

Собака-робот: Sony выпустила нового четверолапого друга человека Собака-робот: Sony выпустила нового четверолапого друга человека

Собака-робот Aibo сможет заменить человеку живого питомца.

Sony выпустила новое поколение собаки-робота Sony выпустила новое поколение собаки-робота

Электронная игрушка работает под управлением искусственного интеллекта.

Sony выпустит Sony выпустит "умного" робота-собаку

Японская фирма Sony выпустит собаку-робота.

В Японии создали жуткого гуманоидного робота В Японии создали жуткого гуманоидного робота

В научном музее Японии выставили на всеобщее обозрение нового гуманоидного робота, работающего по принципу нейронных сетей.

В Японии стартовали продажи человекообразных роботов В Японии стартовали продажи человекообразных роботов

Ожидается, что цена робота не будет превышать двух тысяч долларов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх