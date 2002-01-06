Раздел: Технологии
В Японии запустят в продажу робота-собаку «Aibo»
Компания Sony запустит в продажу робота — собаку «Aibo».
Выбор даты выпуска связан со звуком, издаваемым собакой (яп. «ван», имеет сходное звучание с английским словом «one» — «один»), поэтому робота запустят в продажу 11-го января 2018 года, который является годом Собаки по восточному календарю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Компания принимала заявки на веб-сайте прямых продаж, и изделия сразу же были проданы. Продажа роботов в розничных магазинах бытовой электроники не планируется.
В 1999 году началась продажа первого поколения этих роботов. Тогда его название писали заглавными буквами — «AIBO». Это выдуманное слово, соединяющее в себе слова AI (искусственный интеллект) и Robot (робот), и имеет также значение «глаз (Eye) и «товарищ» (яп. «айбо»). Обсуждению подвергался тот факт, что в середине 2000-х годов он попал под сокращение из-за негативного влияния на доходы компании Sony, и в 2006 году его перестали выпускать. В сумме было продано 150 тысяч машин.
По словам представителя Sony, выпуск AI решили возобновить, поскольку сейчас увеличивается количество изделий, связанных с искусственным интеллектом, таких, как функции голосового поиска, разработанные для смартфонов.
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Особенность новой модели заключается в том, что он постоянно подключен к интернету и посредством накопления опыта общения с «хозяином» и обучения им, каждая модель получается индивидуальной. Предыдущее поколение не выходило за рамки шаблонов, заранее встроенных в робота. Aibo легко может подходить и ластиться к хозяину. Что касается размера, его рост составляет 30,5 сантиметров, а вес — 2,2 килограмм. Цена без налога составляет 213840 йен, однако еще необходимы расходы на подключение к интернету.
Выбор даты выпуска связан со звуком, издаваемым собакой (яп. «ван», имеет сходное звучание с английским словом «one» — «один»), поэтому робота запустят в продажу 11-го января 2018 года, который является годом Собаки по восточному календарю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Компания принимала заявки на веб-сайте прямых продаж, и изделия сразу же были проданы. Продажа роботов в розничных магазинах бытовой электроники не планируется.
В 1999 году началась продажа первого поколения этих роботов. Тогда его название писали заглавными буквами — «AIBO». Это выдуманное слово, соединяющее в себе слова AI (искусственный интеллект) и Robot (робот), и имеет также значение «глаз (Eye) и «товарищ» (яп. «айбо»). Обсуждению подвергался тот факт, что в середине 2000-х годов он попал под сокращение из-за негативного влияния на доходы компании Sony, и в 2006 году его перестали выпускать. В сумме было продано 150 тысяч машин.
По словам представителя Sony, выпуск AI решили возобновить, поскольку сейчас увеличивается количество изделий, связанных с искусственным интеллектом, таких, как функции голосового поиска, разработанные для смартфонов.
Читайте также: В Японии создали жуткого гуманоидного робота
Особенность новой модели заключается в том, что он постоянно подключен к интернету и посредством накопления опыта общения с «хозяином» и обучения им, каждая модель получается индивидуальной. Предыдущее поколение не выходило за рамки шаблонов, заранее встроенных в робота. Aibo легко может подходить и ластиться к хозяину. Что касается размера, его рост составляет 30,5 сантиметров, а вес — 2,2 килограмм. Цена без налога составляет 213840 йен, однако еще необходимы расходы на подключение к интернету.
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