Раздел: Технологии
В Сети продемонстрировали гигантский экзоскелет Prosthesis
Это невероятно!
Дисциплина «Mech Racing», что дословно переводится как «механизированные гонки», подразумевает соревнование на скорость между так называемыми экзобионическими конструкциями. Проще говоря, Mech Racing — это гонки пилотируемых человеком роботизированных машин. Лет десять назад такая формулировка звучала бы как абсолютно фантастическая идея, однако 2018 год может положить начало возникновению полноценного чемпионата, участниками которого станут гигантские механизированные системы и ловко обуздывающие «железных монстров» операторы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Амбициозная компания Furrion удивила посетителей выставочного павильона CES 2018 футуристической конструкцией, словно сошедшей с экрана голливудского блокбастера наподобие «Тихоокеанского рубежа». Вселяющая ужас грозным видом модель «Prosthesis» классифицируется разработчиками из Furrion как «экзобионический гоночный болид». Его масса составляет 3628 кг, а высота достигает почти 4,6 м.
Исполинских размеров экзоскелет Prosthesis полностью контролируется человеком, который располагается внутри конструкции — в окружённом каркасом безопасности кресле. В отличие от полностью автоматизированных роботов, за все движения Prosthesis несёт ответственность исключительно оператор-пилот, а не имитирующие ИИ программные алгоритмы.
Модель Prosthesis способна развивать на пригодной для забегов местности скорость до 32 км/ч, а четыре конечности помогут в преодолении возникших на пути следования препятствий. Ёмкости аккумуляторной батареи экзоскелета хватит примерно на 60 минут непрерывной работы.
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Руководство Furrion наметило грандиозные планы по популяризации подобных экзоскелетов в развлекательном формате. Для воплощения в жизнь задуманного ими будет организован полноценный чемпионат среди пилотируемых машин, который получил название X1 Mech Racing League. Самому же Prosthesis отведена роль первопроходца в становлении зрелищного и весьма оригинального соревнования.
Дисциплина «Mech Racing», что дословно переводится как «механизированные гонки», подразумевает соревнование на скорость между так называемыми экзобионическими конструкциями. Проще говоря, Mech Racing — это гонки пилотируемых человеком роботизированных машин. Лет десять назад такая формулировка звучала бы как абсолютно фантастическая идея, однако 2018 год может положить начало возникновению полноценного чемпионата, участниками которого станут гигантские механизированные системы и ловко обуздывающие «железных монстров» операторы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Амбициозная компания Furrion удивила посетителей выставочного павильона CES 2018 футуристической конструкцией, словно сошедшей с экрана голливудского блокбастера наподобие «Тихоокеанского рубежа». Вселяющая ужас грозным видом модель «Prosthesis» классифицируется разработчиками из Furrion как «экзобионический гоночный болид». Его масса составляет 3628 кг, а высота достигает почти 4,6 м.
Исполинских размеров экзоскелет Prosthesis полностью контролируется человеком, который располагается внутри конструкции — в окружённом каркасом безопасности кресле. В отличие от полностью автоматизированных роботов, за все движения Prosthesis несёт ответственность исключительно оператор-пилот, а не имитирующие ИИ программные алгоритмы.
Модель Prosthesis способна развивать на пригодной для забегов местности скорость до 32 км/ч, а четыре конечности помогут в преодолении возникших на пути следования препятствий. Ёмкости аккумуляторной батареи экзоскелета хватит примерно на 60 минут непрерывной работы.
Читайте также: Vivo показала оригинальный смартфон со сканером отпечатков в дисплее
Руководство Furrion наметило грандиозные планы по популяризации подобных экзоскелетов в развлекательном формате. Для воплощения в жизнь задуманного ими будет организован полноценный чемпионат среди пилотируемых машин, который получил название X1 Mech Racing League. Самому же Prosthesis отведена роль первопроходца в становлении зрелищного и весьма оригинального соревнования.
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