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Раздел: Технологии  
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Facebook планирует выпустить собственный гаджет

Facebook планирует выпустить собственный гаджетУстройство будет называться Portal.

Это будет первая разработка секретной лаборатории Facebook Building 8. По данным СМИ, устройство планируют представить на ежегодной конференции разработчиков F8 в начале мая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы

В Facebook намерены представить свою разработку как способ для членов семей и друзей оставаться на связи посредством видеочата и других функций.

Так, устройство Portal можно будет использовать как замену различным мессенджерам. Как и Echo Show, девайс предназначен для использования внутри помещений. Но в отличие от динамика Amazon, Facebook делает упор на видеочаты, а не на "умного" помощника.

Как отмечает издание Cheddar, новое устройство от Facebook получит широкоугольную камеру, способную распознавать лица людей (это позволит ассоциировать пользователей с их аккаунтами в соцсети). Устройством можно будет управлять с помощью голосовых команд. Кроме того, оно будет поддерживать потоковые сервисы (например, такие как Netflix и Spotify).

Как будет выглядеть новый девайс, пока неизвестно. В Facebook пока никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.

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Согласно данным Cheddar, стоимость Portal составит $ 499. Стоит отметить, что розничная цена Echo Show от Amazon составляет $ 229.
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 Теги: Facebook, гаджеты

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Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
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