Раздел: Технологии
Facebook планирует выпустить собственный гаджет
Устройство будет называться Portal.
Это будет первая разработка секретной лаборатории Facebook Building 8. По данным СМИ, устройство планируют представить на ежегодной конференции разработчиков F8 в начале мая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы
В Facebook намерены представить свою разработку как способ для членов семей и друзей оставаться на связи посредством видеочата и других функций.
Так, устройство Portal можно будет использовать как замену различным мессенджерам. Как и Echo Show, девайс предназначен для использования внутри помещений. Но в отличие от динамика Amazon, Facebook делает упор на видеочаты, а не на "умного" помощника.
Как отмечает издание Cheddar, новое устройство от Facebook получит широкоугольную камеру, способную распознавать лица людей (это позволит ассоциировать пользователей с их аккаунтами в соцсети). Устройством можно будет управлять с помощью голосовых команд. Кроме того, оно будет поддерживать потоковые сервисы (например, такие как Netflix и Spotify).
Как будет выглядеть новый девайс, пока неизвестно. В Facebook пока никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.
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Согласно данным Cheddar, стоимость Portal составит $ 499. Стоит отметить, что розничная цена Echo Show от Amazon составляет $ 229.
Это будет первая разработка секретной лаборатории Facebook Building 8. По данным СМИ, устройство планируют представить на ежегодной конференции разработчиков F8 в начале мая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы
В Facebook намерены представить свою разработку как способ для членов семей и друзей оставаться на связи посредством видеочата и других функций.
Так, устройство Portal можно будет использовать как замену различным мессенджерам. Как и Echo Show, девайс предназначен для использования внутри помещений. Но в отличие от динамика Amazon, Facebook делает упор на видеочаты, а не на "умного" помощника.
Как отмечает издание Cheddar, новое устройство от Facebook получит широкоугольную камеру, способную распознавать лица людей (это позволит ассоциировать пользователей с их аккаунтами в соцсети). Устройством можно будет управлять с помощью голосовых команд. Кроме того, оно будет поддерживать потоковые сервисы (например, такие как Netflix и Spotify).
Как будет выглядеть новый девайс, пока неизвестно. В Facebook пока никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.
Читайте также: Facebook планирует выпустить приложение для подростков
Согласно данным Cheddar, стоимость Portal составит $ 499. Стоит отметить, что розничная цена Echo Show от Amazon составляет $ 229.
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