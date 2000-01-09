Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании

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Прибыль социальной сети Facebook за 1-й квартал 2013 года составила почти 220 миллионов долларов США. В прошлом году за это же время компания заработала 205 миллионов долларов. В основном прибыль социальной сети зависит от рекламы, она составляет 85% всей выручки Facebook. Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году