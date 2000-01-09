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Раздел: Технологии  
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Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании

Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании Акции Facebook упали на $3 млрд

Объявление о предстоящем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, на такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до 74,4 млрд долл. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.

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Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Ярослав Яковенко
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