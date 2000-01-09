Раздел: Технологии
Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании
Акции Facebook упали на $3 млрд
Объявление о предстоящем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов.
Как сообщает агентство Bloomberg, на такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до 74,4 млрд долл. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.
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Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.
Объявление о предстоящем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов.
Как сообщает агентство Bloomberg, на такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до 74,4 млрд долл. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.
Читайте также: Google Drive не закрывается, а обновляет формат
Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.
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