Раздел: Технологии
На CES представили беспилотный скоростной чемодан
В сети попал чудный анонс с CES — это идейный наследник Tesla, беспилотный чемодан Travelmate.
Travelmate — это такой заменитель носильщика чемоданов, который не требует на чай, и не переживает из-за классового неравенства, но несет ровно один чемодан. Управлять Travelmate можно с помощью приложения в смартфоне, как самым обычным дроном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.
Или переключить в режим «следуй за мной». Тогда чемодан с помощью тех же технологий, которые используются в беспилотных автомобилях, будет неспешно катиться за владельцем, огибая других людей, урны, пожарные гидранты и желающих справить нужду собак.
Travelmate питается от обычных литий-ионных аккумуляторов, которые можно снять на время посадки или заменить, когда они выйдут из строя. С их же помощью можно подзарядить севший смартфон, а не бегать по аэропорту в поиске розеток. Так же присутствует GPS передатчик, который позволяет отслеживать место чемодана и найти его, если он заблудится.
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Стоит все это добро весьма недешево — $1100.
Travelmate — это такой заменитель носильщика чемоданов, который не требует на чай, и не переживает из-за классового неравенства, но несет ровно один чемодан. Управлять Travelmate можно с помощью приложения в смартфоне, как самым обычным дроном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.
Или переключить в режим «следуй за мной». Тогда чемодан с помощью тех же технологий, которые используются в беспилотных автомобилях, будет неспешно катиться за владельцем, огибая других людей, урны, пожарные гидранты и желающих справить нужду собак.
Travelmate питается от обычных литий-ионных аккумуляторов, которые можно снять на время посадки или заменить, когда они выйдут из строя. С их же помощью можно подзарядить севший смартфон, а не бегать по аэропорту в поиске розеток. Так же присутствует GPS передатчик, который позволяет отслеживать место чемодана и найти его, если он заблудится.
Читайте также: Samsung представила смартфон со складывающимся экраном
Стоит все это добро весьма недешево — $1100.
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