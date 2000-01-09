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Раздел: Технологии  
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На CES представили беспилотный скоростной чемодан

На CES представили беспилотный скоростной чемоданВ сети попал чудный анонс с CES — это идейный наследник Tesla, беспилотный чемодан Travelmate.

Travelmate — это такой заменитель носильщика чемоданов, который не требует на чай, и не переживает из-за классового неравенства, но несет ровно один чемодан. Управлять Travelmate можно с помощью приложения в смартфоне, как самым обычным дроном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.

Или переключить в режим «следуй за мной». Тогда чемодан с помощью тех же технологий, которые используются в беспилотных автомобилях, будет неспешно катиться за владельцем, огибая других людей, урны, пожарные гидранты и желающих справить нужду собак.

Travelmate питается от обычных литий-ионных аккумуляторов, которые можно снять на время посадки или заменить, когда они выйдут из строя. С их же помощью можно подзарядить севший смартфон, а не бегать по аэропорту в поиске розеток. Так же присутствует GPS передатчик, который позволяет отслеживать место чемодана и найти его, если он заблудится.

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Стоит все это добро весьма недешево — $1100.

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Сегодня, 08:54 » Автор: Ирина Юрьева
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