CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организма

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В Сеть просочились возможные характеристики смартфонов Lenovo Moto G5 и Moto G5 Plus, которые представят в марте 2017 года.

Специалисты компании не забыли об этом проекте, хотя их приоритетами были Moto Z и Moto Z Force.