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Раздел: Технологии  
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CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организма

CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организмаНа выставке CES 2018 в Лас-Вегасе представлены новые аксессуары Moto Mods для смартфонов Moto.

Одно из решений получило название Lenovo Vital Moto Mod. Это устройство предназначено для снятия показателей жизнедеятельности организма пользователя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.

CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организма

Аксессуар позволяет с довольно высокой точностью измерять пять показателей: это температура тела, давление (систолическое и диастолическое), частота сердечных сокращений, интенсивность дыхания и уровень насыщения крови кислородом.

CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организма

Вторая новинка носит имя Livermorium Slider Keyboard Moto Mod. Этот аксессуар позволяет превратить обычный моноблочный смартфон в слайдер с выдвижной клавиатурой QWERTY. После раскрытия смартфон можно установить по отношению к клавиатуре под удобным углом — диапазон регулировок составляет 60 градусов.

CES 2018: аксессуар Lenovo Vital Moto Mod поможет следить за состоянием организма

Аксессуар Livermorium Slider Keyboard Moto Mod поступит в продажу до конца зимы по цене около 100 долларов США; модуль Lenovo Vital Moto Mod можно будет приобрести в апреле за 400 долларов.

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Добавим, что в настоящее время в серии Moto Mods представлен довольно широкий ассортимент различных решений. Это, в частности, динамик JBL SoundBoost 2, накладки Moto Style Shells с поддержкой беспроводной зарядки, дополнительный аккумулятор Moto TurboPower Pack ёмкостью 3490 мА·ч, мини-принтер Polaroid Insta-Share Printer и контроллер Moto GamePad, превращающий смартфон в портативную игровую консоль.
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Сегодня, 07:38 » Автор: Ирина Юрьева
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