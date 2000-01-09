» » Skype тестирует новую функцию
Раздел: Технологии  
0

Skype тестирует новую функцию

Skype тестирует новую функциюКомпания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов.

В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы, однако end-to-end шифрование безопаснее. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитан только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.

Сейчас открыть зашифрованный чат могут только двое собеседников, для групповых чатов эта функция пока недоступна.

Читайте также: Instagram тестирует новую функцию

Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skype, функция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:45 » Автор: Татьяна Ларина
     1363
     0

Похожие новости по теме

Skype тестирует секретные чаты Skype тестирует секретные чаты

В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы.

В Skype появилась новая долгожданная функция В Skype появилась новая долгожданная функция

Сейчас обновленный мессенджер доступен участникам программы тестирования Skype Insider.

Старые версии Skype прекратят работу Старые версии Skype прекратят работу

Таким образом повысится производительность мессенджера.

Instagram тестирует новую функцию Instagram тестирует новую функцию

Сервис Instagram сейчас тестирует новую функцию поддержки нескольких аккаунтов сразу в версии 7.12.0 для Android.

Microsoft обновила Skype для iOS Microsoft обновила Skype для iOS

Корпорация Microsoft выпустила обновление мобильного приложения Skype для продукции Apple.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх