Раздел: Технологии
Skype тестирует новую функцию
Компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов.
В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы, однако end-to-end шифрование безопаснее. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитан только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.
Сейчас открыть зашифрованный чат могут только двое собеседников, для групповых чатов эта функция пока недоступна.
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Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal.
В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы, однако end-to-end шифрование безопаснее. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитан только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.
Сейчас открыть зашифрованный чат могут только двое собеседников, для групповых чатов эта функция пока недоступна.
Читайте также: Instagram тестирует новую функцию
Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal.
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