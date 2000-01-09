Раздел: Технологии
В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами
Его хотел бы себе каждый.
Гонка мобильных технологий ссоздала довольно интересный поворот с появлением планов о создании смартфона с двумя дисплеями. Изогнутый безрамочный экран Samsung впервые представила на Galaxy S8 в прошлом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Letsgo Digital.
Техногигант Samsung подал заявку на патент телефона с двумя взаимосвязанными сенсорными экранами еще в январе прошлого года. Сенсорные экраны могут отображать два независимых приложения или работать вместе, расширяя возможности пользователя в играх, чтении электронных книг, конференц-звонках, просмотре веб-страниц и так далее. Об этом сообщает Business Insider.
Нидерландский блог LetsGoDigital обнаружил патент Samsung, зарегистрированный 4 января 2017 года. В нем есть три варианта смартфонов с двумя экранами, обладающими разной функциональностью. Теперь же, судя по патентам, компания собирается сделать смартфон, у которого будет два дисплея. Вот как может выглядеть возможная разработка.
В первом варианте показан смартфон с одним экраном, который начинается на одной стороне корпуса и заканчивается на другой, огибая корпус справа. Подобно тому, как смартфоны умеют переключаться из горизонтального в вертикальный режим, контент будет отображаться на переднем или заднем экране — в зависимости от того, как вы держите устройство. Либо можно показывать его на обоих дисплеях для нескольких человек одновременно.
Второй вариант смартфона представляет устройство, чей экран полностью обернут вокруг корпуса и оснащен сенсорами, распознающими области, за которые пользователь удерживает телефон. На этом устройстве можно будет перекидывать контент с переднего экрана на задний, причем размер дисплея будет автоматически меняться, чтобы его не перекрывала рука пользователя.
В третьем варианте экран изгибается в нижней части смартфона, а не сбоку. Скорее всего, по функционалу такое устройство не будет отличаться от двух предыдущих версий. Авторы блога LetsGoDigital отметили, что в 2014 году Microsoft запатентовала гаджет с похожим дизайном, но так и не выпустила его на рынок.
Разумеется, Samsung еще не подтвердила, что действительно собирается разработать какой-либо из этих смартфонов, и нет никаких гарантий того, что все эти патенты на телефоны с двойным экраном станут реальными устройствами. Однако неудивительно, что компания занимается разработками в области дисплеев, учитывая слухи о Galaxy X с гибким экраном.
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Все эти патенты говорят лишь о том, что Samsung не оставила попыток разработать интересный вариант безрамочных и гибких экранов.
Гонка мобильных технологий ссоздала довольно интересный поворот с появлением планов о создании смартфона с двумя дисплеями. Изогнутый безрамочный экран Samsung впервые представила на Galaxy S8 в прошлом году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Letsgo Digital.
Техногигант Samsung подал заявку на патент телефона с двумя взаимосвязанными сенсорными экранами еще в январе прошлого года. Сенсорные экраны могут отображать два независимых приложения или работать вместе, расширяя возможности пользователя в играх, чтении электронных книг, конференц-звонках, просмотре веб-страниц и так далее. Об этом сообщает Business Insider.
Нидерландский блог LetsGoDigital обнаружил патент Samsung, зарегистрированный 4 января 2017 года. В нем есть три варианта смартфонов с двумя экранами, обладающими разной функциональностью. Теперь же, судя по патентам, компания собирается сделать смартфон, у которого будет два дисплея. Вот как может выглядеть возможная разработка.
В первом варианте показан смартфон с одним экраном, который начинается на одной стороне корпуса и заканчивается на другой, огибая корпус справа. Подобно тому, как смартфоны умеют переключаться из горизонтального в вертикальный режим, контент будет отображаться на переднем или заднем экране — в зависимости от того, как вы держите устройство. Либо можно показывать его на обоих дисплеях для нескольких человек одновременно.
Второй вариант смартфона представляет устройство, чей экран полностью обернут вокруг корпуса и оснащен сенсорами, распознающими области, за которые пользователь удерживает телефон. На этом устройстве можно будет перекидывать контент с переднего экрана на задний, причем размер дисплея будет автоматически меняться, чтобы его не перекрывала рука пользователя.
В третьем варианте экран изгибается в нижней части смартфона, а не сбоку. Скорее всего, по функционалу такое устройство не будет отличаться от двух предыдущих версий. Авторы блога LetsGoDigital отметили, что в 2014 году Microsoft запатентовала гаджет с похожим дизайном, но так и не выпустила его на рынок.
Разумеется, Samsung еще не подтвердила, что действительно собирается разработать какой-либо из этих смартфонов, и нет никаких гарантий того, что все эти патенты на телефоны с двойным экраном станут реальными устройствами. Однако неудивительно, что компания занимается разработками в области дисплеев, учитывая слухи о Galaxy X с гибким экраном.
Читайте также: Во Франции создали необычный самолет
Все эти патенты говорят лишь о том, что Samsung не оставила попыток разработать интересный вариант безрамочных и гибких экранов.
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