» » В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами
Раздел: Технологии  
+1

В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами

В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранамиЕго хотел бы себе каждый.

Гонка мобильных технологий ссоздала довольно интересный поворот с появлением планов о создании смартфона с двумя дисплеями. Изогнутый безрамочный экран Samsung впервые представила на Galaxy S8 в прошлом году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Letsgo Digital.

Техногигант Samsung подал заявку на патент телефона с двумя взаимосвязанными сенсорными экранами еще в январе прошлого года. Сенсорные экраны могут отображать два независимых приложения или работать вместе, расширяя возможности пользователя в играх, чтении электронных книг, конференц-звонках, просмотре веб-страниц и так далее. Об этом сообщает Business Insider.

Нидерландский блог LetsGoDigital обнаружил патент Samsung, зарегистрированный 4 января 2017 года. В нем есть три варианта смартфонов с двумя экранами, обладающими разной функциональностью. Теперь же, судя по патентам, компания собирается сделать смартфон, у которого будет два дисплея. Вот как может выглядеть возможная разработка.

В первом варианте показан смартфон с одним экраном, который начинается на одной стороне корпуса и заканчивается на другой, огибая корпус справа. Подобно тому, как смартфоны умеют переключаться из горизонтального в вертикальный режим, контент будет отображаться на переднем или заднем экране — в зависимости от того, как вы держите устройство. Либо можно показывать его на обоих дисплеях для нескольких человек одновременно.

Второй вариант смартфона представляет устройство, чей экран полностью обернут вокруг корпуса и оснащен сенсорами, распознающими области, за которые пользователь удерживает телефон. На этом устройстве можно будет перекидывать контент с переднего экрана на задний, причем размер дисплея будет автоматически меняться, чтобы его не перекрывала рука пользователя.

В третьем варианте экран изгибается в нижней части смартфона, а не сбоку. Скорее всего, по функционалу такое устройство не будет отличаться от двух предыдущих версий. Авторы блога LetsGoDigital отметили, что в 2014 году Microsoft запатентовала гаджет с похожим дизайном, но так и не выпустила его на рынок.

Разумеется, Samsung еще не подтвердила, что действительно собирается разработать какой-либо из этих смартфонов, и нет никаких гарантий того, что все эти патенты на телефоны с двойным экраном станут реальными устройствами. Однако неудивительно, что компания занимается разработками в области дисплеев, учитывая слухи о Galaxy X с гибким экраном.

Читайте также: Во Франции создали необычный самолет

Все эти патенты говорят лишь о том, что Samsung не оставила попыток разработать интересный вариант безрамочных и гибких экранов.

В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами
В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами
В Сеть просочились снимки телефона Samsung с двумя экранами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, технологии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:41 » Автор: Наталия Невская
     1079
     0

Похожие новости по теме

Samsung представила смартфон со складывающимся экраном Samsung представила смартфон со складывающимся экраном

Samsung рассекретила свой тайный смартфон

Samsung запатентовала устройство с гибким дисплеем Samsung запатентовала устройство с гибким дисплеем

Корпус устройства может быть цилиндрической или прямоугольной формы.

Samsung выпустит абсолютно безрамочный смартфон Samsung выпустит абсолютно безрамочный смартфон

Samsung зарегистрировала во Всемирной организации интеллектуальной собственности патент, описывающий полностью безрамочный смартфон.

Samsung создала смартфон с двумя дисплеями Samsung создала смартфон с двумя дисплеями

Samsung запатентовала новую разработку.

Опубликованы технические характеристики Samsung Galaxy S7 Active Опубликованы технические характеристики Samsung Galaxy S7 Active

Стало известно, каким будет новый смартфон от Samsung.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх