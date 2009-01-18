В Германии можно полетать на необычном "транспорте"

Оказывается, транспортом может быть и обычная ванна.



Страну лучше узнаешь через ее жителей. Немцы иногда разрушают стереотипы. В ФРГ два брата-изобретателя придумали необычное транспортное средство — оснастили акриловую емкость пропеллерами. Полетать в ванной — такое у них чудачество.



Об этом пишет



Пока максимальный потолок летающей ванной составляет 30 метров. Чтобы поднять ее в воздух, братьям Микенбекер понадобилось шесть пропеллеров и пульт сродни тому, которые управляют дронами. Акрилловый «самолет» рассчитан всего на одного человека. Один из братьев уже сгонял в ванной за сендвичами в ближайшую лавку.



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Братья Микенбекер вообще считаются в Германии большими специалистами по ванным. До летающей они делали плавающую ванную, которая спускалась с горки прямо в воду, а затем плыла по воде.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Страну лучше узнаешь через ее жителей. Немцы иногда разрушают стереотипы. В ФРГ два брата-изобретателя придумали необычное транспортное средство — оснастили акриловую емкость пропеллерами. Полетать в ванной — такое у них чудачество.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com Пока максимальный потолок летающей ванной составляет 30 метров. Чтобы поднять ее в воздух, братьям Микенбекер понадобилось шесть пропеллеров и пульт сродни тому, которые управляют дронами. Акрилловый «самолет» рассчитан всего на одного человека. Один из братьев уже сгонял в ванной за сендвичами в ближайшую лавку.Братья Микенбекер вообще считаются в Германии большими специалистами по ванным. До летающей они делали плавающую ванную, которая спускалась с горки прямо в воду, а затем плыла по воде.



