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Раздел: Технологии  
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В Германии можно полетать на необычном "транспорте"

В Германии можно полетать на необычном "транспорте"Оказывается, транспортом может быть и обычная ванна.

Страну лучше узнаешь через ее жителей. Немцы иногда разрушают стереотипы. В ФРГ два брата-изобретателя придумали необычное транспортное средство — оснастили акриловую емкость пропеллерами. Полетать в ванной — такое у них чудачество.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.

Пока максимальный потолок летающей ванной составляет 30 метров. Чтобы поднять ее в воздух, братьям Микенбекер понадобилось шесть пропеллеров и пульт сродни тому, которые управляют дронами. Акрилловый «самолет» рассчитан всего на одного человека. Один из братьев уже сгонял в ванной за сендвичами в ближайшую лавку.

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Братья Микенбекер вообще считаются в Германии большими специалистами по ванным. До летающей они делали плавающую ванную, которая спускалась с горки прямо в воду, а затем плыла по воде.

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 Теги: Германия, транспорт, технологии

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Сегодня, 22:22 » Автор: Наталия Невская
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