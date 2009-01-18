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Apple объявила, когда начнет продавать HomePod

Apple объявила, когда начнет продавать HomePodПервая умная колонка от Apple появится в продаже 9 февраля.

В этот день она станет доступна в США, Великобритании и Австралии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Первая смарт-колонка компании первоначально должна была поступить в продажу до конца 2017 года, но в середине декабря дату выхода перенесли. Это означало, что Apple пропустила праздничный сезон, когда были проданы миллионы подобных устройств. Журналисты отмечают, что с ценой в $349 динамик от Apple не является конкурентом колонок от Amazon и Google. HomePod позиционируется больше как конкурент беспроводных акустических систем высокого класса, таких, как Sonos, чем в качестве соперника недорогих смарт-динамиков.

Несмотря на задержку, Apple не вносила никаких изменений в дизайн и технические характеристики своей умной колонки. Устройство выглядит точно так же, как и во время анонса во время проведения выставки WWDC 2017.

Колонка высотой 17,2 см оснащена одним сабвуфером, семью высокочастотными динамиками и шестью микрофонами. В будущем HomePod можно будет комбинировать с ещё одной такой же колонкой для получения стереозвука. Колонка автоматически определяет свое расположение в помещении и в соответствии с полученными данными оптимизирует звучание.

С помощью Siri можно будет надиктовывать сообщения, управлять устройствами "умного" дома HomeKit, устанавливать напоминания и таймеры, проверять новости и погоду, а также создавать и редактировать заметки.

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Изначально HomePod будет доступна в двух расцветках — белой и "серый космос". Компания обещает, что владельцы iPhone смогут использовать колонку в качестве устройства громкой связи. Предварительные заказы на умную колонку начнут принимать в ближайшую пятницу – 26 января. Фактические продажи Apple HomePod стартуют с 9 февраля. В этот день она станет доступна в США, Великобритании и Австралии. Весной также запланирован выпуск во Франции и Германии.
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 Теги: колонка, Apple, HomePod

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Сегодня, 09:57 » Автор: Богдан Процив
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