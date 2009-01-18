Украинцы жестко отреагировали на просьбу РФ к США в сфере космоса

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Об этом сообщил официальный Twitter авиакосмического управления США NASA. Когда «грузовик» был выведен на орбиту, на нём не раскрылась антенна системы навигации. «Наземные российские специалисты варьируют возможностями устранения неполадки», — написано в микроблоге. Сегодня ракета «Союз» с российским грузовым кораблем