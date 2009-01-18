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Украинцы жестко отреагировали на просьбу РФ к США в сфере космоса
У России нет корабля для пилотируемой миссии.
"Роскосмос" попросил у США сверхтяжелую ракету для запуска лунного многофункционального модуля. Предложение прозвучало на собрании многостороннего координационного совета по разработке международной лунной станции Deep Space Gateway в Токио, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В настоящее время у России нет корабля для пилотируемой миссии к спутнику Земли, однако в госкорпорации работают над четырехместной лунной версией корабля "Федерация", околоземная адаптация которого должна заменить "Союзы". В связи с этим, в РФ сделали заявление к США.
Соцсети отреагировали на сообщение с иронией. В частности, пользователи социальных сетей вспомнили, когда именно у России начались проблемы с космосом.
"Это, собственно, и все, на что способна Россия без украинских ракет!", – пишет пользователь Twitter под ником "Страшный бандеровец".
Пользователи вспомнили и заявление зампреда правительства РФ о том, что космонавтов можно запускать на батуте.
Важный акцент пользователи сделали и на том, что не так важна новость, как ее интерпретация.
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"В этой новости нет ничего странного. Это нормально, когда страны работают кооперативно на благо прогресса... Вопрос только в том, как СМИ преподнесет народу и 86% победобесцев", пишет @nyctalks
"Роскосмос" попросил у США сверхтяжелую ракету для запуска лунного многофункционального модуля. Предложение прозвучало на собрании многостороннего координационного совета по разработке международной лунной станции Deep Space Gateway в Токио, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В настоящее время у России нет корабля для пилотируемой миссии к спутнику Земли, однако в госкорпорации работают над четырехместной лунной версией корабля "Федерация", околоземная адаптация которого должна заменить "Союзы". В связи с этим, в РФ сделали заявление к США.
Соцсети отреагировали на сообщение с иронией. В частности, пользователи социальных сетей вспомнили, когда именно у России начались проблемы с космосом.
"Это, собственно, и все, на что способна Россия без украинских ракет!", – пишет пользователь Twitter под ником "Страшный бандеровец".
Пользователи вспомнили и заявление зампреда правительства РФ о том, что космонавтов можно запускать на батуте.
Важный акцент пользователи сделали и на том, что не так важна новость, как ее интерпретация.
Читайте также: Xiaomi показала новое полезное устройство для автомобилистов
"В этой новости нет ничего странного. Это нормально, когда страны работают кооперативно на благо прогресса... Вопрос только в том, как СМИ преподнесет народу и 86% победобесцев", пишет @nyctalks
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