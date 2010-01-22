Раздел: Технологии
Ученые создали "умные" трусы для мужчин
Они защитят от излучения гаджетов.
Уже не одна группа ученых доказала, что излучение мобильного телефона может вызывать ухудшение мужского полового здоровья и плодовитости. Тем не менее, мы с вами носим смартфоны в карманы и нередко кладем ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты себе на ноги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.com.ua.
Каким может быть результат всего этого? Достоверно не скажет никто, но вероятность ухудшения мужского здоровья реально есть. Вопрос в том, когда и как оно себя проявит. Чтобы обезопасить себя, можно купить девайс для защиты мужского достоинства от негативного влияния излучений от смартфона и прочих гаджетов.
Как утверждают авторы стартапа Spartan, разработанные ими «умные» трусы позволяют защитить твой орган ниже живота от 99% всевозможных излучений техники. Они сделаны из особой материи, которая предполагает 300-разовую стирку в машинке. После этого это нижнее белье лучше выбросить, поскольку оно теряет свои защитные свойства. Цена – 40 евро.
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Кстати, изначально ребята планировали собрать всего 2000 евро на выпуск таких боксерок, а в итоге еще до окончания кампании собрали на Kickstarter в 10 раз больше.
Уже не одна группа ученых доказала, что излучение мобильного телефона может вызывать ухудшение мужского полового здоровья и плодовитости. Тем не менее, мы с вами носим смартфоны в карманы и нередко кладем ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты себе на ноги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.com.ua.
Каким может быть результат всего этого? Достоверно не скажет никто, но вероятность ухудшения мужского здоровья реально есть. Вопрос в том, когда и как оно себя проявит. Чтобы обезопасить себя, можно купить девайс для защиты мужского достоинства от негативного влияния излучений от смартфона и прочих гаджетов.
Как утверждают авторы стартапа Spartan, разработанные ими «умные» трусы позволяют защитить твой орган ниже живота от 99% всевозможных излучений техники. Они сделаны из особой материи, которая предполагает 300-разовую стирку в машинке. После этого это нижнее белье лучше выбросить, поскольку оно теряет свои защитные свойства. Цена – 40 евро.
Читайте также: Это надо видеть: планшет на Windows 10 и Android захочет каждый
Кстати, изначально ребята планировали собрать всего 2000 евро на выпуск таких боксерок, а в итоге еще до окончания кампании собрали на Kickstarter в 10 раз больше.
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